Инкогнито режимите са специфичен компонент от модерните браузъри. Функцията е особено подходяща, когато се налага да използвате чуждо устройство. Има различни начини как да скриете сайтовете, които посещавате и това определено е най-популярния от тях. Google експериментират с любопитна функционалност в мобилната версия на Google Chrome за устройствата с iOS. Компанията иска да добави още едно ниво на сигурност, като позволи на потребителите да заключват уеб сайтове в инкогнито режим, чрез Face ID верификация. По този начин дори друг човек да има достъп до вашето устройство няма как да види съдържанието без лицево разпознаване. Бета версията на Google Chrome за iPhone и iPad включва тази функционалност, която може да се активира с въвеждането на "chrome://flags" в адресната лента. След като се отвори "Experiments" страницата на Google Chrome ще трябва да потърсите за опцията "Device Authentication for incognito" и да изберете "Enabled" от съответния бутон, съобщава mspoweruser. Необходимо е да затворите и рестартирате браузъра, за да се запазят промените. Стартирайте Chrome отново и отворете "Settings>Privacy". Tрябва да преместите слайдера в активна позиция до "Lock Incognito Tabs When You Close Chrome". Следващият път, когато отворите сайтове в инкогнито режим ще виждате съобщение, което ви подканва да удостоверите своята самоличност с Face ID. Можете лесно да спрете функцията, когато желаете с изключване на "Lock Incognito Tabs When You Close Chrome" от менюто с настройки. Новата функция ще допадне на потребителите, които често използват инкогнито режимите и искат да добавят още едно ниво на сигурност, докато сърфират в интернет.