Изтеглянето на торенти е предпочитано средство за достъп до мултимедийно съдържание, филми и игри от потребителите. Една от най-емблематичните платформи за даунлоуд на файлове в уеб пространството несъмнено е The Pirate Bay. Много е веротно да сте виждали характерното лого, което изобразява кораб с платно, на кето се вижда аудио касетка и два преплетени кокала Аукционната страница Sedo вече стартира продажбите на домейна "thepiratebay.com", като желаещите да се сдобият с адреса ще трябва да платят минимум $65 хил. за тази привилегия. От своя страна това е два пъти по-висока сума от $31 500, които бяха платени от анонимен собственик при предходната продажба, съобщава TechRadar. С оглед популярността на The Pirate Bay сред потребителите се очаква тази стойност дори да бъде още по-висока във финалната оферта. Важно е да уточним, че създателите на The Pirate Bay продължават да поддържат платформата за обмен на файлове извън домейна, който сега се продава от Sedo. Това е thepiratebay.org. Все пак ".com" версията досега също беше тяхно притежание и обикновено пренасочва потребителите към официалния домейн. Според данни на Similarweb повече от 150 хил. месечно се логват в The Pirate Bay.com., което е основна причина за високата цена на домейна. Последният собственик монетизира своята инвестиция като превърна страницата в портал за реклами, от които да коменсира инвестираната сума. На този етап не са получени изгодни оферти за купувантео на страницата, но няма да е изненадащо, ако ситуацията се промени в следващите месеци.