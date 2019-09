Компанията вече започна да разпространява новата версия на уеб браузъра за водещите платформи. Google Chrome 77 вече е наличен за устройствата с Windows, mac OS, Linux Аndroid и iOS. Актуализацията предлага "Send This Pafe" функционалност, нова Favicon анимация и отстранява настоящи бъгове. Потребителите също така могат да се възползват от "New Welcome Experience" страницата, която ще видят за първи път след като инсталират браузъра. Новата версия на Google Chrome aвтоматично ще ви подкани да го персонализирате, като добавите отметки за достъп до най-популярните приложения на компанията. Сред тях са Gmail. YouTube, Google Maps и др. По този начин ще можете максимално бързо да ги стартирате и да започнете да работите с тях в Chrome 77, предаде CNet. Следващата стъпка е да направите Chrome браузър по подразбиране и да се възползвате от пълния потенциал на Google. Разработчиците ще имат достъп до два нови инструмента с имената Largest Contentful Paint и PerformanceEventTiming. Благодарение на тях могат да анализират колко бързо се зарежда основното съдържание на страницата, когато бъде стартирана от потребителя. Другото интересно подобрение се казва "Оrigin Trails" и предлага възможност да тествате нови функции и предоставите обратна връзка за начина, по който работят. Oще от Digital: Как лесно да докладваме за съмнителни уеб сайтове в Google Chrome