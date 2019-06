Samsung предлагат най-разнообразното портфолио от телевизори в индустрията, което предлага по нещо за нуждите на всеки потребител. Ако винаги сте искали да превърнет всекидневната в киносалон ви съветваме да обърнете внимание на впечатляващия Samsung The Wall Luxury TV. Както името подсказва това е премиум предложение на компанията, което предлага огромен дисплей с широчина от 7.5 метра, съобщава Mirror.co.uk. Според официалните данни клиентите на Samsung ще имат възможност да персонализират Samsung The Wall Luxury TV, за да са сигурни, че ще се побере в домовете им. Това е възможно, тъй като устройството представлява "модулно LED" решение от последна генерация. Samsung The Wall Luxury ще ви предостави мултимедийно изживяване, което не изпитвали досега и на практика може да се слее с интериора на всекидневната. Унилалният телевизор използва нова технология, позволяваща създаването на индивидуални пиксели с големина от едва 0.8 милиметра. Така се гарантира максимално наситени и реалистичени цветове и спиращо дъха качество на картината. Samsung The Wall Luxury използва Quantum Processor и алгоритми с изкуствен интелект, за да калибрира дисплея. Продажбите стартират през юли на цена от $10 хил. Oще от Digital: Samsung 4K Wall телевизорите с технологията Micrо LED ще се предлагат в 75" и 219" размери