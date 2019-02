AMP или Accelerated Mobile Pages, е проект с отворен код, създаден от Google с цел улесняване работа с мобилни устройства. Проектът обещава по-висока производителност, по-голяма ангажираност и по-малко използване на данни, което е от полза както за потребителите, така и за издателите. В действителност Google AMP обещава да направи мобилното сърфиране до 85% по-бързо. Чрез комбинация от оптимизации и ограничения за HTML, JavaScript и CSS, AMP страниците се зареждат почти мигновено, поясняват от Make Use Of. Освен това AMP страниците могат да се показват директно от кеша на Google за AMP, което добавя допълнително подобрения на скоростта. Когато това е възможно, Google ще избере да покаже кеширано копие на целевата страница, а когато не може да се покаже от кеша тя ще се зареди от уеб браузъра. Въпреки че това не е толкова бързо, колкото показването от кеша, все пак е много по-бързо от обикновената целева страница, която не използва AMP. Какво е AMP кеширане? Ако публикувате валиден AMP сайт, вашите страници автоматично се кешират като част от AMP екосистемата. Кешът ще съхранява вашите AMP документи, шрифтове и изображения. Днес се използват два AMP кеша: на Google – AMP Cache и на Cloudflare – AMP Cache. Кешът се актуализира всеки път, когато някой достигне съдържание, а актуализираното съдържание се показва автоматично на следващия потребител. Това гарантира, че най-новата версия се обслужва бързо на възможно най-много хора. В допълнение към кеширането на съдържанието, кеш сървърът също така ще осигури някои оптимизации и модификации като: – Проверка на AMP формата. – Ограничаване размерите на изображението за предотвратяване на проблеми с паметта на браузъра и лоша реакция. – Премахване на невидими или трудно видими данни за изображения, като например някои метаданни. – Конвертиране на изображения в по-малки и по-мобилни формати за изображения, като например конвертиране на изображения в GIF, PNG и JPEG формат в WebP в браузъри, които поддържат WebP. – Преобразуване на изображения в по-ниско качество, ако заявката включва Save-Data. – Добавя поддръжка за изображения с подходящ размер. – Използва защитен канал (HTTPS) и използва най-новите уеб протоколи (SPDY, HTTP / 2). – Дезинфектира AMP документите, за да предотврати XSS атаките въз основа на неправилно затворени HTML тагове, коментари и др. В допълнение към тези оптимизации, кешът ще изпълни и много процеси за дезинфекция на HTML, за да нормализира синтактичния анализ. Пълен списък с оптимизациите на AMP кеша е наличен на страницата Google Developers. Какви са действителните ползи от AMP? Скоростта е основното предимство на AMP, защото така се подобрява ангажираността на потребителите. Затова и много издатели като Google, Facebook, Baidu, Pinterest и Twitter вече са възприели технологията. AMP е особено полезен в области с лошо покритие на мобилния интернет, или в претоварени и бавни обществени мрежи като такива на летища и кафенета. Проучване на Forrester Consulting Total Economic Impact, поръчано от Google за миналата година установи, че прилагането на AMP води до 10% увеличение на трафика на уебсайта и с 2 пъти увеличава времето, прекарано на страницата. За уебсайтовете за електронна търговия, използващи AMP, проучването установи, че с 20% се увеличават продажбите в сравнение със страниците, които не са AMP. Сайтовете на New York Times, eBay и AliExpress са пример за ползите от AMP. За да се убедите в тях нужно е само да посетите сайтовете от мобилното си устройство. За целта в резултатите от търсенето си с Google на мобилния си телефон, кликнете върху съдържание маркирано с иконата AMP. AMP Stories Функцията AMP Stories на Google позволяват на издателите да създават съдържание, което е много подобно на историите на Instagram, но има за цел да подобри мобилните сайтове. AMP Story Ads е допълнение към функцията, което наскоро беше предоставено на всички уебсайтове, които използват Google Ad Manager. Това са реклами на цял екран, които се появяват в AMP Stories и са едно от многото подобрения, които направиха AMP много по-полезна технология. Какви са недостатъците на AMP? Ако използвате Google, Twitter, Pinterest, Messenger и т.н., ще забележите, че външните връзки ще се отварят в самия домейн, вместо в домейна, с който е свързан. Въпреки, че AMP Viewer подобрява сърфирането на потребителите, той ограничава собствениците на уебсайтове. Отнема от възможностите им да контролират навигацията на посетителите през сайта. Това може да доведе до по-малко прегледи на страниците и до по-малко приходи от рекламите. Има дори някои проблеми с анализа и проследяването, които могат да бъдат трудно разрешени, освен ако не използвате Google Analytics for AMP. Собствениците на сайтове, които държат на това те да изглеждат перфектно, също ще бъдат разочаровани. AMP налага ограничения, поради които може да се загуби част от визуалната привлекателност на сайтовете. AMP все още има неща, в които да се развива и усъвършенства, а и много разработчици са категорично против използването на технологията, тъй като ги принуждава да влязат още повече в екосистемата на Google. Това кара много хора да търсят алтернативи на Google. Вижте какво знае за нас Google