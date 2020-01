Bluetooth е технология, за която повечето хора забравят, докато не се появят някакви проблеми. А реално в повечето случаи проблемите с Bluetooth се решават лесно. Един от най-смущаващите проблеми е, когато изведнъж Bluetooth не е наличен на вашия Mac. Поне така изглежда. Без ясен индикатор какво става, отстраняването на неизправности с Bluetooth на вашия Mac може да бъде като ходене в тъмното. Ето как можете да отстраните проблеми с Bluetooth на macOS, според Make Use Of. 1. Bluetooth не е наличен? Рестартирайте вашия Mac Рестартирането ще разреши куп проблеми с вашия Mac - проблемите с Bluetooth са сред тях. Може да рестартирате вашия Mac от менюто на Apple –> Restart, това ще отстрани почти всеки проблем с Bluetooth. Според Apple, премахването на USB устройства може да помогне, така че добре е да опитате и това. 2. Проверете настройките на Bluetooth устройството на вашия Mac За да се свърже с вашия Mac, вашето Bluetooth устройство трябва да бъде включено и да има заряд в батерията. Това може да изглежда очевидно, но си струва да проверите, преди да продължите да търсите начини за решаване на проблема. Ако се опитвате да свържете Bluetooth високоговорител или друго аудио устройство, вече сте го сдвоили и се чудите защо не можете да чуете нищо, тогава ще трябва да се уверите, че е избрано като основен изход в System Preferences –> Sound –> Output. Същото важи и за Bluetooth слушалки с микрофони: насочете се към таба Input и изберете вашето Bluetooth устройство там. Вашият Mac трябва да запомни вашия избор за следващия път, когато свържете безжично аудио устройство. Можете също да кликнете върху бутона за сила на звука в лентата с менюта и да изберете аудио устройството си там. Ако не виждате бутона в лентата на менюто си, може да се наложи да го активирате. Отидете на System Preferences –> Sound –> Output, после изберете „Show volume in menu bar“ в долната част на прозореца. 3. Деактивирайте и повторно активирайте Bluetooth За да деактивирате Bluetooth, без да рестартирате целия си Mac, отидете на System Preferences –> Bluetooth и кликнете „Turn Off“. Можете също да включите Bluetooth, като кликнете върху иконата на лентата с менюто. Кликнете върху „Turn On“, за да опитате отново. Ако имате проблеми с използването на AirDrop на вашия Mac, превключването на тази настройка често може да реши проблема ви. Ето и друг начин, който обаче не винаги е ефективен. Отворете Terminal и въведете „sudo pkill blued“ последвано от вашата администраторска парола. Това трябва да „убие“ и рестартира фоновия процес, което ви позволява да опитате отново. 4. Сдвоете отново вашето Bluetooth устройство с вашия Mac Ако вече сте сдвоили устройството в миналото, друга възможност е да кажете на вашия Mac да го забрави и да започнете отново. Можете да разкриете всички в момента сдвоени Bluetooth устройства в System Preferences –> Bluetooth. Намерете устройството което ви създава проблеми, изберете го, след което кликнете върху „X“, последвано от „Remove“. Ще трябва да сдвоите устройството отново. 5. Нулирайте PRAM и / или SMC Въпреки че това е по-сложен процес, нулирането на PRAM или SMC на вашия Mac е един от най-често препоръчваните начини за решаване на куп проблеми. The system management controller (SMC) е много по-малко вероятно да е виновника от PRAM или NVRAM, когато става дума за Bluetooth, но нулирането и на двете няма да навреди. 6. Изтрийте няколко ключови PLIST файла macOS съхранява информация за Bluetooth устройствата в два файла на вашия хард диск: един, който е личен за вас и друг, който се използва от всички потребители на вашия Mac. Изтриването на тези файлове се препоръчва, когато имате проблеми с Bluetooth, тъй като принуждава macOS да създава нови, когато компютърът ви се рестартира. За да изтриете и пресъздадете тези файлове, изпълнете следните стъпки: - Отворете Finder и кликнете Go –> Go to Folder от лентата с менюта. - Въведете „/Library/Preferences“. - Потърсете файл, наречен com.apple.Bluetooth.plist и го плъзнете в папка „Trash“. - Кликнете Go –> Go to Folder отново и въведете „~/Library/Preferences/ByHost“. - Потърсете файл, който започва с com.apple.Bluetooth последван от цифри и букви (завършващ в .plist) и го плъзнете в кошчето. - Изключете всички USB устройства и изключете компютъра. - Изключете Bluetooth устройствата си и стартирайте своя Mac отново. - Активирайте Bluetooth и опитайте да свържете отново. 7. Рестартирайте Bluetooth модула на вашия Mac В краен случай можете да опитате да върнете Bluetooth модула си до фабричните му настройки. Това означава, че ще загубите всички съществуващи сдвоени връзки. Ако нямате Bluetooth икона в лентата с менюта, отидете на System Preferences –> Bluetooth и кликнете „Show Bluetooth in menu bar“. Натиснете „Shift + Option" и кликнете върху „Bluetooth" иконата в лентата с менюта. В менюто, което се показва, изберете Debug –> Reset the Bluetooth module. Сега можете да опитате да сдвоите отново устройствата си.