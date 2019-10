Motorola е изпратила покани до някои медии, че подготвя нов продукт. Компанията казва, че ще представи устройството на 13-ти ноември, съобщава AndroidHeadlines. В поканата компанията намеква, че може да става дума за следващия модел RAZR.

Още преди няколко месеца се появиха слухове, че Motorola работи по свой сгъваем смартфон. Очакванията бяха, че това ще е възраждането на популярната преди години серия телефони тип „мида“ от гамата RAZR. В поканата се показва именно страничният корпус на оригиналния RAZR, който се разтапя и под него се показва част от новото устройство.

В поканата си Motorola добавя посланието и „You are going to flip”, като именно думата „flip” се използваше за телефоните като RAZR. Затова изглежда, че е почти сигурно, че новото устройство ще е сгъваем телефон и ще е именно завръщането на RAZR. За сега Motorola успява да запази повечето подробности за новото си предложение в тайна, като не се знае почти нищо за устройството.

