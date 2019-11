Искате ли да прехвърлите всичките си контакти от Android на iPhone? Или може би искате да синхронизирате контактите си в Google с тези на iPhone си, така че двата списъка да са винаги еднакви? Пренасянето на всичките ви контакти към различни доставчици на електронна поща и операционни системи може да бъде обезсърчаваща задача. Ако искате да знаете как да импортирате контактите си в Google от Android към iPhone, разгледайте информацията на Make Use Of. 1. Прехвърлете Gmail контакти в iCloud автоматично Този метод е възможен единствено, ако имате както Android устройство така и iPhone. Ако нямате и двете устройства, ще трябва да преминете към следващото решение. За да започнете процеса на прехвърляне на контакти от Android към iPhone, трябва да се уверите, че контактите на Android устройството ви активно се синхронизират с вашия Google акаунт. На Android устройството си отворете приложението Settings и отидете до Accounts –> Google. Ако имате повече от един Google акаунт, свързан с вашето устройство, не забравяйте да изберете подходящия имейл адрес. След това докоснете „Account sync“. Ще видите списък на различните видове данни, които могат да се синхронизират между вашето устройство и вашия Google акаунт. Превъртете надолу до „Contacts“ и се уверете, че опцията е включена в позиция „On“. Докоснете трите точки в горния десен ъгъл и изберете „Sync now“. Процесът на синхронизация ще продължи няколко минути, изчакайте да приключи преди да продължите. На вашия iPhone След това трябва да кажете на вашия iPhone да изтегли контактите от вашия Google акаунт, така че да са достъпни и на това устройство. За целта на iPhone отворете приложението „Settings“. Превъртете надолу до списъка с опции и докоснете „Password and Accounts“. Ако все още не сте добавили Google акаунта си към вашия iPhone, сега е моментът да го направите. Изберете „Add Account“, а след това Google и въведете вашите идентификационни данни. След това докоснете вашия Google акаунт от списъка с акаунти. Ще видите четири типа данни, които можете да синхронизирате от профила си в Google с вашия iPhone: поща, контакти, календар и бележки. Уверете се, че опцията Contacts е включена в позиция „On“. Дайте време на процеса на синхронизиране да завърши, след това трябва да видите контактите си в Google в приложението Contacts на вашия iPhone. 2. Импортирайте Google контактите си в iPhone ръчно Възможно е също така да прехвърляте Gmail контакти в iCloud, без да докосвате нито Android, нито iOS устройство. Процесът включва изтегляне на вашите контакти от вашия Gmail акаунт, след което качването им във вашия iCloud акаунт. За да започнете отидете от браузъра си до Google Contacts страницата и въведете идентификационните си данни за вход. Трябва да видите списък на всичките си контакти в Google. За да им направите копие, кликнете върху „Export“ в левия панел. Ще може да избирате между 3 различни формата: Google CSV, Outlook CSV и vCard (for iOS Contacts). Изберете опцията vCard. Този диалогов прозорец също така ви позволява да изберете дали да експортирате всичките си контакти или само тези, които сте избрали. Направете своя избор. Когато сте готови, кликнете върху „Export“ и файлът ще се изтегли на компютъра. Отидете във вашия iCloud акаунт. За целта отидете на уебсайта на iCloud и въведете вашето потребителско име и парола. Ще видите списък с всичките си iCloud приложения, изберете „Contacts“, за да продължите. След като приложението „Contacts“ се зареди, трябва да кликнете върху иконата на зъбно колело в долния ляв ъгъл, след което да изберете Import vCard от изскачащото меню. Намерете току-що изтегления файл с контакти и натиснете Open. След това контактите ви в Gmail ще започнат да се прехвърлят във вашия iCloud акаунт. Процесът може да отнеме няколко минути, в зависимост от броя контакти, които синхронизирате. Веднага щом процесът на импортиране приключи, всичките ви контакти в Google веднага ще бъдат налични в приложението Contacts на вашия iPhone. 3. Използвайте приложения на трети страни, за да прехвърляте Gmail контакти в iCloud Да, има подходящи приложения и за това. Ето кои приложения в Google Play Store си струва да проверите: Bluetooth Contact Transfer и My Contacts Backup. Вижте как да направим резервно копие на контактите си в Google акаунт за Android