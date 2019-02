Заключването на екрана на смартфона ни е жизненоважно, ако държим да запазим личното съдържание, което съхраняваме в устройството си. Но какво да правим ако забравим паролата за Android устройството си? Според Make Use Of има няколко начина, по които можете да си възвърнете достъпа до Android телефона си, ако сте забравили паролата. Ето кои са те: 1. Отключване със Smart Lock Smart Lock е функция на Android, която ви позволява да зададете определени условия, които заобикалят защитата на заключения екран. Ще я намерите в Settings > Security & location > Smart Lock. Трябва да въведете текущата си парола за заключване, за да направите промени във функцията (това е превантивна мярка, която трябва да сте изпълнили преди да сте забравили паролата си). След това можете да изберете пет възможни опции за отключване на вашия смартфон без парола. 2. Опции за Samsung устройства Имате устройство на Samsung? Компанията предлага няколко начина за нулиране на паролата, ако сте я забравили. Използване на Backup PIN (за по-стари версии на Android) Ако имате по-стар телефон на Samsung с Android 4.4 KitKat или по-ранна версия, може да сте задали резервен PIN. След като въведете неправилно паролата или модела, изпълнете следните стъпки: - Кликнете върху опцията Backup PIN, ако сте въвели такъв и си го спомняте. - Въведете своя PIN код, след което докоснете „Done“. - Ще бъдете пренасочени към настройките за отключване на екрана, за да нулирате модела за отключване на екрана. Find My Mobile (за всички Android версии) Всички Samsung телефони предлагат функция, която ви позволява дистанционно да управлявате устройството си, ако го загубите. Ще трябва да влезете в Samsung профила си на телефона си и трябва да имате Wi-Fi или мобилна връзка за данни. За да възстановите паролата на телефона си чрез „Find My Mobile“, изпълнете следните стъпки: - Отворете findmymobile.samsung.com на компютъра си. - Влезте в Samsung профила си. - Отидете на опцията „Unlock my Device“ и следвайте инструкциите. 3. Използвайте Forgot PIN Prompt (Android 4.4 или по-ранни версии) Ако имате по-стар телефон с Android 4.4 KitKat или по-ранна версия, можете да възстановите паролата си през заключения екран. Ще използвате Google профила си и трябва да изпълните следните стъпки: - Направете няколко опита да отключите телефона си, опитвайте докато не видите съобщението „You have made several unsuccessful attempts. Try again in 30 seconds.“ - Докоснете „Forgot Pattern“ и ще видите подкана да въведете информацията за Google профила си. - Въведете имейл адреса и паролата си. - Сега имате опцията за нулиране заключването на екрана. Докоснете таба „Sign in“, после отидете в „Screen Unlock“ настройките и задайте нов модел за заключване на екрана. За съжаление Google премахна тази опция в по-късните версии на Android. 4. Опитайте с няколко полезни трика Ако не сте задали Smart Lock, нямате стар телефон или не ползвайте Samsung устройство, горните методи няма да ви помогнат. Тогава ще трябва да вземете по-драстични мерки. Няма гаранция, че ще успеете с тези трикове, но ако нямате друг начин, изпробвайте ги. Изтрийте PIN файла с ADB С помощта на помощния инструмент Android Debug Bridge (ADB) можете да получите достъп до файловете на телефона чрез компютъра си. Можете да го използвате, за да изтриете файла, който контролира защитата на заключения екран на телефона. Този метод обаче ще работи само ако: - на телефона е разрешена опцията „USB debugging“. - сте позволили на компютъра си да се свързва с телефона ви чрез ADB. - телефонът ви не е криптиран. След Android 6.0 Marshmallow, Google изисква всички Android телефони да бъдат кодирани. Ето защо този начин може да не работи за по-новите устройства. Ако телефонът ви отговаря на тези изисквания, можете да отключите телефона си със следните стъпки: - Свържете телефона с компютъра чрез USB кабел. - Отворете Command Prompt или Terminal прозореца към вашата ADB инсталационна директория. - Въведете „adb shell rm /data/system/gesture.key“ и натиснете „Enter“. - Рестартирайте телефона си. След като го направите, защитата на заключения екран трябва да изчезне. - Това е временно условие, затова възстановете своя PIN или модела за заключване, преди да го рестартирате отново. Блокиране на заключения екран Този метод работи за криптирани устройства, работещи с Android 5.0 до 5.1.1. За да получите достъп до заключения си телефон, изпълнете следните стъпки: - Докоснете опцията „Emergency Call“ на заключения екран. - Въведете 10 звездички. - Кликнете два пъти, за да маркирате този текст и изберете „Copy“. - Поставете копираните символи до оригиналните символи. - Продължавайте да повтаряте този процес на добавяне на символи, докато двойното докосване вече не маркира знаците. - Отворете камерата от прекия път и издърпайте панела за известията. - Докоснете иконата за настройки и ще бъдете подканени да въведете паролата. - Натиснете и задръжте полето за въвеждане и изберете опцията „Paste“. След това повторете процеса няколко пъти, за да поставите повече символи. На края, заключеният екран ще се отключи и ще ви позволи да влезете в устройството си. 5. Извършете възстановяване на фабричните настройки Ако никой от изброените по-горе трикове не даде резултат трябва да прибегнете към възстановяване на фабричните настройки. Разбира се, това изтрива и всички данни на телефона ви. Ако сте направили резервно копие на данните си, ще можете лесно да ги възстановите.