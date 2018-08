Всяко едно устройство, което е произведено от HMD Global ще получи дългоочаквания ъпдейт към Android Pie. Новата платформа вече е достъпна за смартфоните Pixel и скоро ще започнат ъпдейтите към моделите на другите производители. Собствениците на Nokia 7 Plus ще са едни от първите, които ще могат да изпробват сами функциите в Android Pie. В момента продължават да текат усилени тестове с предстоящата актуализация за другите смартфони на компанията, информира PocketNow. Ъпдейти към Android 9.0 Pie ще са достъпни за всички смартфони произведени от HMD Global. В това число влизат Nokia 3, 5, 6 и 8. Допълнително ще бъдат публикувани данни точно кога потребителите ще получат самите актуализации. Много е вероятно повечето модели от средния и бюджетния клас да станат част от Android One програмата, което ще ускори ъпдейтите към Android Pie. От HMD Global се надяват да предложат най-разнообразното портфолио от Аndroid 9.0 Pie модели в индустрията. В крайна сметка през следващата година Android Pie ще е достъпна дори за по-старите модели като Nokia 1, 2, 2,1, 3, 5 и 6. Успоредно с това модели от Android One програмата ще получават софтуерна поддръжка за период от две години. Това ще гарантира максимална сигурност и висока скорост на работа, както и последните пачове и актуализации на Google. Подобни инициативи могат да позволят на HMD Global отново да се превърне в сериозен фактор в пазара на смартфони. Oще от Digital: Кои смартфони ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie