Motorola се очаква да бъдат доста активни на предстоящото изложение IFA 2019, което ще се проведе в Берлин между 6 и 11 септември. Водещ акцент за компанията ще бъде премиерата на Motorola One Pro - първият смартфон на компанията с четири задни камери и 48МР резолюция. Потребителите ще могат да избират между три различни версии на смартфона, включително и модел, който използва гласовата услуга Amazon Alexa.

Любителите на фотографията ще могат да се възползват от 48-мегапикселовата камера, която ще поддържа 3-кратно оптично увеличение и 5х хибридно мащабиране, съобщава AndroidGuys. Новият смартфон ще предлага и специализиран режим за снимане при ниска осветеност. Другите технически спецификации на Motorola One Pro включват 6.2-инчов безрамков дисплей с Full HD+ резолюция и сензор за пръстов отпечатък в екрана.

Високата производителност ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 675 процесор, който е допълнен от 4GB RAM и вградена памет от 128GB. Предвиден е и слот за microSD карти. Трябва да отбележим, че компанията ще продава две версии на устройството със сходен хардуер, които се казват One Zoom и One Pro. Вторият от тях ще работи с Android One и се очаква да е наличен на европейския пазар за поне €400.

Oще от Digital: Motorola ще представят първия си гъвкав смартфон до края на 2019г.