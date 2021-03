Умните часовници отчетоха солидни продажби през изминалата година. Социалната изолация накара много хора да тренират активно в домовете си. Водещите производители се надпреварват да ни осигуряват достъп до разнообразие от фитнес функционалности. Вече ви съобщихме какво се крие зад технологията за измерване на химическите показатели на тялото в смарт часовниците.

Популярността на устройствата в тази категория се очаква да продължи да достига рекордни параметри и през 2021г. В следващите месеци ще видим премиерата на много нови модели на гоелмите компании. Мotorola също имат амбициозни планове как да се възползват от необичайно високия интерес на потребителите към умните часовници.

Припомняме ви, че Moto 360 е първото устройство с традиционен кръгъл дизайн, който видяхме в тази пазарна ниша. Въпреки популярността на този модел компанията постепенно се отказа от активното разработване на нови устройства. Все пак от Motorola са променили решението си и подготвят няколко нови модела, които ще видим на пазара преди края на годината, съобщава SlashGear.

Компанията подготвя три нови смарт часовника, с които ще опита да привлече вниманието на потребителите. Първият модел ще се казва Moto G и се очаква да дебютира през юни. Въпросното устройство ще има процесор на Snapdragon и ще е фокусирано към средния ценови клас.

Само месец по-късно ще видим премиерата на още два часовника с имената Moto Watch и Moto One. Тези модели са разработени заедно със CE Brands и eBuy Now. Първият от тях ще има визия, която наподобява Apple Watch. Докато Moto One ще наследи класическия кръгъл дизайн на Moto 360.

Операционната система вероятно ще бъде Wear OS. Няма да е изненадващо, ако компанията използва Snapdragon Wear 4100 в Моto One и Moto Watch. Бюджетният модел, който ще ги предшества ще работи с по-стария Snapdragon 3100.

На този етап няма информация за живота на батерията или цената, на която ще се продават умните часовници на европейския пазар.

