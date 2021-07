Камерите на смартфоните са обект на невероятни иновации, които подобриха работата на почти всеки ключов аспект от работата на сензорите. Всяко ново поколение гарантира по-добри възможности за зуум, по-бързи системи за автофокус и по-висока резолюция. Флагманите на пазара вече предлагат и опция за запис на 8K видео. Teхнологиите могат да разширят значително приложенията на камера сензорите за смартфони. Екип от учение на Korea Institute of Science and Technology (KIST) работят усилено над система, която ще позволи на модулите да следят термалната активност на човешкото тяло. Функцията е особено актуална, в контекста на COVID-19 пандемията. Ако смартфоните могат да измерват температурата на тялото и други обекти това обещава разнообразие от допълнителни приложения. Най-логичното е извършване на проверка на температурата на различни публични обекти и пропусквателни пунктове в сгради и обществени съоръжения. Създаването на термален сензор за смартфони ще премахне нуждата от допълнително оборудване за тази цел. Новият проект на KIST е проведен съвместно със специалисти на Opto-Electronic Material and Devices и се състои в разработката на уникален сензор. Функционалността не е единственото предимство, тъй като модула е досттъчно евтин за производство и може да работи при температура до 100 градуса по Целзий. Това е важно, тъй като премахва нуждата от допълнителни компоненти за охлаждане. Учените смятат, че модула е по-достъпен от стандартните сензори, но също така е лесен за интеграция дори в най-компактните джаджи. Все пак приоритет са смартфоните и автономните автомобили. Премахването на охлаждащият компонент е най-голямото предимство на сензора, който използва ванадиев диоксид. Топлинните сигнали се откриват с три пъти по-висока чувствителност и се преобразуват по-бързо в електрически импулси. Скоростта надвишава трикратно възможностите на конвенционалните сензори от този тип в индустрията. Липсата на компонент за охлаждане ще намали цената с поне 10-20%, като допринася и за по-тънките размери на модулите. Още от Digital: Honor Play 4 Pro е смартфон с IR сензор, който може да измерва телесната температура