Игрите са предпочитано средство за забавление за милиони потребители. Не е задължително дори да отделяте средства за скъп хардуер. Смартфоните предлагат разнообразие от заглавия, които да играете безплатно в свободното си време. През последните месеци голяма популярност предизвика Wordle - атрактивно заглавие, което е достъпно от октомври и всеки ден привлича милиони потребители в световен мащаб. Всеки играч получава шест възможности дневно да познае дума с дължина от пет букви в Wordle. Невероятният интерес, който предизвика заглавието не остава незабелязан. В официално изявление The New York Times официално обявиха, че купуват играта. Финансовите параметри не са публично достояние, но става въпрос за "седемцифрена сума в долния спектър", съобщава SlashGear. Компанията увери потребителите, че Wordle ще остане безплатна за настоящите и нови играчи, но все пак запазват правото си да променят ситуацията в дългосрочен план. Всеки ден се публикува нов пъзел, който потребителите трябва да отгатнат и могат лесно да споделят в социалните мрежи. Специфична особеност е, че скрийншотите не издават отговора на петбуквената дума на другите потребители и така поддържат интереса им към играта. Създателят на Wordle се казва Джош Уардъл и е софтуерен инженер от Бруклин, САЩ. Той изрази задоволство от сделката и потвърди, че се работи над функция, която ще запазва успешните серии на потребителите в играта. Портфолиото от NYT Games вече се използва от над 1 млн. души и е част от стандартния абонамент на New York Times. На този етап Wordle ще продължи да е безплатна, но изглежда логично да стане част от платената екоситема на новия си собственик.