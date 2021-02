Google е компанията, която се стреми да предлага разнообразни софтуерни решения за забавление, комуникация, работа с документи, навигация и др. Колкото по-активно използваме услугите им, толкова повече приходи може да генерира Google от таргетиране на реклами. Сложният бизнес модел продължава да бъде доста успешен за технологичният гигант. Финансовите резултати от последното тримесечие са добро потвърждение на казаното дотук. Конкретните данни показват, че Google са генерирали приходи в размер на $56.9 млрд. за четвъртото тримесечие на 2020г. Това е стабилен ръст от 23%, в сравнение с представянето година по-рано, когато Google обявиха приходи от $46.1 млрд. Главният финансов директор, Рут Порат определи Google Search и YouTube като най-сериозните фактори, допринесли за позитивните резултати на Google през октомври-декември 2020г. Дивизията Google Services генерира приходи от $52.9 млрд. за периода, следвана от Google Cloud с $3.8 млрд., както и $196 млн. от Other Bets бизнеса на компанията. Общите приходи на Alphabet за календарната 2020г. достигат до $182.5 млрд., съобщава Engadget. Само през последното тримесечие на изминалата година "Google Search & Other" бизнеса на компанията може да се похвали с приходи от $31.9 млрд. В същото време YouTube допринася за финансовото състояние на компанията с допълнителни $6.9 млрд. Шефът на Google, Сундар Пичай обърна внимание на някои от последните продукти, сред които обновеното Google Pay приложения, допълнителните функции в Maps, финализиране на придобиването на Fitbit, както и партньорство между Android Auto и Ford. За в бъдеще приходите от Fitbit вече ще бъдат публикувани като част от Google One бизнеса на компанията, потвърди финансовия директор Рут Порат. Забелязват се два много важни тренда, а именно Live Video и Short Form Media. Според официалните данни над 250 млн. канала в YouTube са излъчвали на живи за първи път през изминалите месеци. Съдържанието в новия Shorts плейър отчита 3.5 млрд. гледания дневно. Аlphabet трябваше да се задоволят със спад в приходите през първите шест месеца на 2020г., но ситуацията се стабилизира през втората половина. Още от Digital: Google тества функция за пазаруване директно от клиповете в YouTube