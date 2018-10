Windows 10 поддържа Miracast – безжична технология, която компютърът може да използва за прожектиране на екрана на компютъра на телевизори, проектори и мултимедийни плейъри за поточно предаване на съдържание, които също поддържат Miracast. Удобството на технологията е, че при нея нямате нужда от Chromecast. Като цяло, Miracast се различава от Chromecast по няколко неща. Технологията Miracast е изградена върху протокола Wi-Di (т.е. Wi-Fi Direct), което позволява на един екран да се прожектира на друг. По същество, Miracast действа като безжичен HDMI. Какво ще ви трябва - Wi-Fi рутер, свързан към компютъра и телевизора. - Windows 10 компютър, поддържащ Miracast. - Телевизор, който поддържа Miracast или Miracast адаптер. Имате ли нужда от адаптер? Miracast по същество е безжичен HDMI. Много смарт телевизори имат вграден Miracast, но ако вашият телевизор не поддържа технологията, ще ви е необходим адаптер, напомнят от Make Use Of. За най добри резултати инвестирайте в закупуването на Microsoft Wireless Display Adapter, но ако цената му е висока за вас, други Miracast устройства като AnyCast също ще ви свършат работа. Как да проверите дали компютърът ви поддържа Miracast? Метод 1: 1. Отидете в Start > Settings > Devices. 2. Кликнете върху Bluetooth and Devices > Add Bluetooth or Other Device. 3. В прозореца “Add a device”, който се появява, ако виждате “Wireless display or dock” то тогава вашият компютър поддържа Miracast. Метод 2: 1. Кликнете върху „Start“ и натиснете „Win+R“. 2. Въведете „dxdiag” без кавичките и натиснете „Enter“. 3. Кликнете върху бутона „Save All Information“ и запишете информацията в текстов файл. 4. Отворете текстовия файл в Notepad и търсете (Ctrl + F) с ключова дума „Miracast“ като въведете термина без кавичките. 5. Трябва да видите един от двата надписа „Available” или „Available with HDCP”. Как да прожектирате екрана на Windows компютър на телевизора? След като хардуерът ви е настроен правилно, време е да прожектирате екрана на Windows компютър на телевизора. Ето как да го направите: 1. Кликнете върху „Start“, за да се отвори Start Menu, или кликнете върху „Cortana search box“. 2. Въведете „Project to a second screen“ и кликнете върху него, когато се покаже резултатът. 3. В дясната странична лента изберете как искате да проектирате, като кликнете върху една от опциите: - „Duplicate“ (екрана на компютъра и на телевизора ще работят); - „Extend“ (телевизора ще използва настройка за двоен монитор); - „Second Screen Only“ (мониторът на компютъра е деактивиран и само телевизорът се използва като екран). 4. След като направите своя избор, кликнете върху „Connect to a wireless display“. 5. Windows ще търси съвместими Miracast устройства и ще ги покаже. Кликнете двукратно върху желаното устройство. Ако Windows не може да намери вашето устройство След стъпка 4 описана по-горе, някои потребители са изправени пред ситуация, в която Windows не може да намери устройства, съвместими с Miracast. Какво да правите тогава? Едната възможност е да кликнете върху „Where is my device?” и да добавите името на устройството си ръчно. Другата – да отидете в Start > Settings > Devices > Bluetooth and Devices > Add Bluetooth or Other Device > Wireless Display or Dock и да изберете вашето устройство (добавете го ръчно ако липсва). Какво да направите, ако горните методи не работят Това е единственият метод за прожектиране на Windows екрана на телевизор чрез Miracast. Ако нещата не се случват при вас, проверете следното: 1. Актуализирайте всички драйвери на устройствата. 2. Проверете дали имате активна интернет връзка. Wi-Di и Miracast не се нуждаят от интернет връзка, но някои от устройствата, които поддържат Miracast (като Amazon Fire Stick) имат нужда от интернет връзка, за да функционират. 3. Определете дали проблемът идва от вашият Windows компютър или от вашия телевизор / адаптер. Използвайте смартфона си, за да прожектирате екрана му чрез Miracast на телевизора и през Miracast на Windows компютъра си. За Windows PC, отидете в Start > Connect, за да отворите функцията приемник на екрана. Прекъсване на процеса Щом приключите с прожекцията, препоръчително е да изключите екрана. Процесът е същият с изключения на последната стъпка. Върнете се в менюто „Project to a Second Screen“ и кликнете върху „Disconnect“. Вижте 7 лесни начина да изключите екрана на лаптоп с Windows 10