Колко пъти ви се е случвало да търсите нещо в Google и да получите куп неправилни или несвързани резултати от търсенето си, които искате да можете да филтрирате? За щастие, има начини винаги да получавате точните резултати, които ви интересуват. За целта трябва да се възползвате от съветите за търсене, операторите и командите, които ще ви помогнат да филтрирате съдържанието по сайт, времеви срокове, контекст и други. Ако се питате как да постигнете това, разгледайте информацията на Make Use Of. Заявки за търсене на информация с Google Search define (define физика) - връща дефиниция на дадения термин; time (time Ню Йорк) - връща текущото време на определено място; to (1 cup to tbsp) - за преобразуване на измервания от една единица в друга; in (1000USD in GBP) - за преобразуване на измервания от една единица в друга; translate (translate hello world german) - превежда заявените термини на друг определен език; map (map ню йорк) - връща резултата от картата; stocks (stocks sbux) - връща информация за стоковата борса; weather (weather 90210) - връща прогнозата за времето за даденото местоположение или пощенски код. Основни символи за Google Search - (best tablets -drawing) - изключва резултатите от търсенето, които включват този термин; | (computer | tablet) - връща резултатите от търсенето, които съответстват на условията от двете страни на знака. Същото е като "or" между думите за търсене; @ (phone recall @twitter) - връща резултати от търсенето, които съответстват на конкретен сайт в социалните медии; # (#throwbackthursday) - връща резултатите от търсенето, които включват конкретен хаштаг; “” (“никога не се предавай”) - връща резултатите от търсенето, които включват всички термини в кавичките, в точно зададения ред'; * (най-добрите * в българия) - връща резултатите от търсенето, където всяка дума може да бъде поставена на мястото на звездичката; .. (хромбук $200..$500) - когато е поставен между две числа, връща резултатите от търсенето, които съвпадат в рамките на числовия диапазон; () ((best | worst) office suite) - Използва се за групиране на думите за търсене и контрол на логиката на търсене на заявката. Оператори за Google Search intext: Връща само резултати от търсенето, които съвпадат в тялото на страницата. intitle: Връща само резултати от търсенето, които съвпадат в заглавието на страницата. inurl: Връща само резултати от търсенето, които съвпадат в URL адреса на страницата. cache: Показва кешираната версия на Google на конкретна страница. filetype: Връща само резултати от търсенето, които съответстват на определено разширение на файл. related: Връща други уебсайтове, които са подобни на заявения уебсайт. site: Връща само резултати от търсенето от конкретен уебсайт. imagesize: ( imagesize:500x400) За търсене на изображения с конкретен размер. Вижте Huawei Search e мобилно приложение за търсене, което ще конкурира Google