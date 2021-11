Софтуерните иновации промениха изцяло функционалността на виртуалните клавиатури, които отдавна не са фокусирани единствено върху текста. Потребителите имат достъп до разнообразни средства, за да изразят своите емоции, включително емоджита, GIF-oфе, камера ефекти, филтри в приложенията и др.

Една от най-популярните виртуални клавиатури за смартфоните с Android несъмнено е Microsoft SwiftKey Keayboard, която се конкурира с Gboard за вниманието на потребителите. Компанията предложи няколко интересни ъпдейта на SwiftKey и от месеци експериментират с интеграция на "Cloud Clipboard" в бета версията на приложението.

Тестовете вече са във финална фаза и Microsoft са осигурили поддръжка за функцията в последната стабилна версия на SwifKey Keyboard. За да се възползвате от актуализацията трябва да използвате поне Windows 10 (October 2018 Update) или Windows 11. Необходимо е да ъпдейтнете и мобилната версия за Android.

Важно е да знаете, че функцията за синхронизирате на Clipboard-a е деактивирана по подразбиране и трябва да я включите ръчно от менюто. Отворете последователно "SwiftKey Keyboard Settings>Rich Input и Clipboard. От същия прозорец е необходимо да преместите слайдера "Clipboard History" в активна позиция.

Следваща стъпка изисква да се върнете в менюто с настройки на Windows 10 или Windows 11. Изберете последователно "Settings>System>Clipboard". Включете в активна позиция слайдерите "Clipboard History" и "Sync across devices".

Съобщение на екрана ще ви подкани да се логнете в Microsoft акаунт или да регистрирате нов профил. Синхронизацията на "Clipboard" ще позволи да се запазват нещата, които копирате и поставяте между устройствата с Windows и Android.

Tрябва да изключите опцията "Rich Input> Clipboard > Show last copied clip as quick paste option in prediction bar", за да виждате историята от другите устройства.

Още от Digital: 10 полезни съвета за виртуалната клавиатура SwiftKey, които може би не знаете