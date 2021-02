TikTok e платформа за кратко споделяне на видео, която се радва на впечатляваща популярност сред най-младата аудитория. Въпреки забраната в няколко страни заглавието се използва от над 2 млрд. потребители. Активността на потребителите е причината за ъплоуд на все повече съдържание в TikTok. Колкото повече време прекарваме в профилите си, толкова повече приходи генерират разработчиците от ByteDance. Появата на няколко конкурентни платформи кара TikTok постоянно да получава ъпдейти с нови функционалности, за да запази най-креативните профили. Приложението може да се използва от от водещите мобилни платформи, като се работи над оптимизация за други операционни системи. Ако използвате активно TikTok вероятно ви се е искало да има как да се забавлявате с любимото ви съдържание от по-голям екран. Добрата новина е, че това вече е възможно с последната актуализация на TikTok. Най-интересното подобрение е ъпдейта е свързано с поддръжката за Android TV. Това позволява да стартирате интерфейса на приложението на екраните на телевизорите. Интеграцията за Android TV ще пренесе любимото съдържание в комфорта на всекидневната. По този начин бихте могли да инсталирате TikTok на Chromecast with Google TV. Почти всички функционалности на мобилното приложение са налични и във версията за Android TV. След като стартирате софтуера ще можете директно да стартирате персонализираната си емисия с видео клипове. Бутони за навигация позволяват да скролвате в двете посоки, както и да пропускате определени видеота. Стандартните секции като Profile, Like и Comments също са част от Android TV версията на TiKTok. Кликването на More бутона ще покаже допълнителни опции като "Report", "Not Interested" и "Loop Video". Докато гледате видео заглавието и броя на прегледите ще бъдат показани в панел отляво, а данни за музикалното оформление от дясната страна на дадено видео. Логването става чрез сканиране на QR код от мобилното приложение. Разпространението на ъпдейта вече започна и до дни версията на TikTok за Android ще е достъпно за всички потребители. Още от Digital: TikTok тестват опция за ъплоуд на клипове с продължителност до 3 минути