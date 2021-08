Смартфоните с Android са предпочитана мишена за хакерите, заради огромния брой устройства с операционната система. Водещите производители предлагат различни софтуерни решения, с които да предпазят потребителите от различните заплахи. Най-доброто решение е да отделите време, за да инсталирате антивирусен софтуер и да добавите още ниво на сигурност към смартфоните. Експерти по сигурността предупреждава да бъдат много внимателни, тъй като вируса "Joker" отново се превръща в сериозен проблем за собствениците на устройства с Android. Неприятната заплаха може да инфектира смартфоните, тъй като се крие в зловредни приложения, които се разпространяват в Google Play. Aко Joker попадне в устройствата може автоматизирано да ви абонира за определени премиум услуги и да открадне финансови средства от банковите карти. Това крие сериозни рискове за потребителите и е основен източник на приходи за създателите на Joker. Вече е идентифициран двуцифрен брой мобилни приложения, които разпространяват вируса. Белгийските власти вече информираха Google и помогнаха за изваждането на осем приложения с Joker. Ето и кои са те, според Enterpreneur : Auxiliary Message Element Scanner Fast Magic SMS Free CamScanner Go Messages Super Message Super SMS Travel Wallpapers Специалистите по сигурността са категорични, че броя на мобилните приложения инфектирани с вируса е много по-голям. Другите заглавия, които крият опасности за потребителите включват : Auxiliary Message Element Scanner Fast Magic SMS Free CamScanner Go Messages Super Message Super SMS Travel Wallpape Private SMS Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF Style Photo Collage Talent Photo Editor - Blur focus Paper Doc Scanner All Good PDF Scanner Care Message Part Message Blue Scanner Direct Messenger One Sentence Translator - Multifunctional Translator Mint Leaf Message-Your Private Message Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons Tangram App Lock Desire Translate Meticulous Scannerrs Ако Joker попадне в смартфоните може да си осигури достъп до текстови съобщения, до списъка с контакти, но също до банковата информация. Възможно е милиони потребители дори да не подозират, че смартфоните им са инфектирани от Joker. Oще от Digital: Нужен ли е антивирусен софтуер на Android смартфон