Експерти по сигурността отново предупреждават за зловреден софтуер, който може да създаде много проблеми на собствениците на устройства с Android. Новата заплаха е обозначена като "Abstract Emu" и използва усъвършенствани алгоритми, за да се скрие в системните ресурси. Това затруднява откриването на проблема и дългосрочните последствия за потребителите, които може да предизвика. От NextPit ни съобщават, че поне седем приложения от Google Play са инфектирани с вируса. Позитивното е, че Google вече са информирани и са премахнали въпросните заглавия. Остава отворен въпрос колко хора продължават да ги имат инсталирани на своите смартфони, както и дали има други приложения, съдържащи "AbstactEmu". Нерприятното е, че зловредния софтуер може да си спечели администраторски привилегии и респективно да има достъп до повреителна информация в смартфоните. Създателите на "Abstract Emu" имат финансова облага и няма да е изненада, ако продължат с опитите си да компрометират потребителите, твърдят от Lookout, които откриват вируса. Eто и списък с имената на опасните заглавия: Anti-ads Browser Data Saver Life Launcher My Phone Night Light All Passwords Phone Plus Експертите по сигурността ще продължат да следят активно за подобни заплахи и респективно други приложения, които могат да изложат на риск потребителите. Google Play е най-големия магазин за мобилен софтуер за повeче от 3 млрд. устройства с Android. Въпреки усилията на Google и партньорите им не винаги е възможно да се предотврати качването на зловреден софтуер. Добро решение е да обмислите инсталацията на антивирусна програма, която допълнително да ви предпазва от подобни заплахи. Oще от Digital: Как да подобрите сигурността на Android смартфон