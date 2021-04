Мicrosoft непрестанно тестват нови функции, които да станат част от Windows 10. Една от последните новости е опцията за получаване на ъпдейти в приложението Paint от Microsoft Store. Разработчиците вече имат достъп до Preview Build версиите на Windows 10, които все още не са налични за масовия потребител. Това ни разкрива още повече детайли за подобренията в операционната система. Интересна промяна ни очаква в Start мeнюто на Windows 10 при избора на Power бутона. Потребителите са добре запознати с класическите опции за рестартиране, изключване и хиберниране на компютрите. Стандартните функции в това меню не са променяни от години, но Microsoft искат да добавят още една възможност в Power менюто на Windows 10. Според информация на WindowsLatest скоро ще можем да използваме още една функция, която ще се казва "Restart Apps After Signing In". Както името подсказва системата ще се стартира след като се логнете в дадено приложение, като запази неговото състояние. Разбира се потребителите ще могат с едно кликване на бутона да включват и спират новата функционалност. Трябва да отбележим, че oпцията работи с всички приложения на компютъра, а не само с определена игра или програма. Финалната версия ще стане част от "Sun Valley" актуализацията, над която Microsoft вече работят усилено. За да активирате "Restart Apps After Signing In" е необходимо да изберете Start меню, да кликнете върху "Settings". След това изберете последователно "Accounts" и "Sign-In". Скролнете до секцията "Restart Apps" и преместете слайдера на активна позиция. Включването ще накара Windows 10 да рестартира всички приложения и автоматично ще ви логне, когато се зареди началния екран. Oще от Digital: 85% oт компютрите ще работят с Windows 10 до средата на 2021г.