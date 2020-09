Google Maps е най-добрия избор за организиране на пътуване, тъй като предлага широк набор от полезни функционалности. Популярното приложение следи показва в реално време данни за трафика и препоръчва винаги най-добрия машрут, независимо как се предвиждат. По този начин Google Maps е оптимално решение за пътуване в непознати градове, но обещава да спести ценно време, докато пътувате в добре познати локации. Компанията също така полага много усилия да добавя функции, които да подобряват още повече работата на приложението. Актуалната пандемична обстановка също така принуждава Google да обърнат повече внимание на разпространението на коронавируса. Предстоящ ъпдейт на приложението за навигация ще добавя още един компонент в интерфейса на Google Maps. Интерактиввен бутон с текст "See COVID-19 Info" ще ни информира за броя на заразените в съответния, регион, в който се движим. Различни цветови маркери ще илюстрират къде ситуацията е най-напредната и респективно къде има по-малък брой хора с положителни резултати на тестовете за COVID-19. Функцията има за цел да ви информира директно от интерфейса на Google Maps какво се случва около вас, което е полезно, особено когато в съответния град има повече заразени. Алгоритмите на Google ще анализират и възпроизвеждат информация генерирана от Johns Hopkins Uiversity, The New York Times и Wikipedia, съобщава BGR. Google Маps ще използва и данни от официални източници и здравни служби в различните държави, за да показва още по-релевантна информация за ситуацията. Търсачката на компанията вече възпроизвежда детайлни данни за дистрибуцията на COVID-19 и вече ще можем да виждаме тази информация от приложението за навигация. Актуализацията няма да бъде лимитирана до определени райони и ще обхващва картите във всички 220 държави, които се поддържат от Google Maps. По този начин компанията се надява да улесни милиони хора, които всеки ден използват приложението, за да се придвиждват безопасно. Разпространението на актуализацията за смартфоните с Android и iOS ще стартира до броени дни. Oще от Digital: 5 полезни трика за Google Maps, които може би не знаете