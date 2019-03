NVIDIA вече провеждат финални преговори за придобиването на компанията Mellanox Tecnologies Ltd. Финансовите параметри на сделката се очакват да достигнат до $7 млрд. които ще бъдат преведени като кешово плащане. По този начин купуването на Mellanox ще се превърне в най-голямото придобиване в историята на NVIDIA досега, съобщава Reuters. Реализирането на сделката ще позволи на компанията да разработва още по-добър хардуер предназначен за центровете за данни. Mellanox Tecnologies Ltd. е производител на мрежово оборудване, включително адаптери и суичове. Сред най-големите им клиенти са имена като HP, IBM, Oracle, Chevron, Airbus, Comcast и др. Компанията е базирана в Израел и е глобален лидер в разработването на хардуер с InfinitiBand и Ethernet технологиите. Придобиването на Mellanox Technologies Ltd. ще позволи на NVIDIA да засилят присъствието си в сферата на видео игрите, което продължава да бъде ключов сегмент от бизнес стратегията им. Създаването на по-добра мрежова инфраструктура и сървъри, които още по-бързо да обработват заявките на милионите потребители с видео карти на NVIDIA ще е много важно за бъдещия успех на компанията. В момента пазарната капитализация на Mellanox Tecnologies Ltd., но офертата на NVIDIA е завишена, за да се ускори финализирането на сделката. Любопитен факт е, че компанията успява да изпревари Intel, които също са проявявали голям интерес към бизнеса на Mellanox Tecnologies Ltd. Oще от Digital: Защо цените на геймърските видео карти на АМD и NVIDIA започват да намаляват