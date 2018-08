Motorola подготвят премиерата на два смартфона от средния клас, които ще се казват One и One Power. Oчаква се премиерата им да стане факт още до края на есента. Няма да се налага да чакаме това да се случи, за да разберем какви са подобренията в Motorola One Power. В интернет се появиха данни, които потвърждават ключовите технически спецификации на устройството. Новият смартфон ще има батерия с капацитет от 5000mAh, която ще гарантира впечатляващ живот на батерията, въпреки тънкия корпус от 9 милиметра. Дисплеят ще бъде с 6.18-инчов диагонал и ще поддържа Full HD+ разделителна способност от 2246х1080 пиксела при съотношение на екрана от 19:9 и заема 81% от пространството в предната част. Високата производителност се гарантира от Qualcomm Snapdragon 636 процесор, който допринася за дългия живот на батерията и е допълнен от 3GB или 4GB RAM, съобщава 91Mobile. Потребителите ще могат да избират между версии с 32GB и 64GB вградена памет, като е предвиден и допълнителен слот за microSD карта. На гърба има двойна камера с 16МР и 5МР резолюция, както и 12МР сензор за селфита в предната част. Трите камери използват изкуствен интелект и поддържат опция за отключване със сканиране на лицата. Според данните Motorola One Power ще е оборудван и със специално P2i нанопокритие, което ще осигурява защита срещу пръски вода, но няма да позволи къпане в голям воден басейн. Oстава да се въоръжим с търпение, докато Motorola представят официално новия си смартфон с Android. Oще от Digital: Motorola One Power ще е смартфон с дизайн на iPhone X и Android Oreo