За щастие на любителите на видео игрите, 2018 ще бъде една страхотна година за тях, тъй като се очакват интересни предложения. Дългоочакваните продължения на обичаните игри ще предложат незабравими изживявания с класически герои и чисто нови графики. Но това е само за игрите, за които вече знаем, не е изключено обаче да има и приятни изненади. От Mashable са подбрали някои от най-вълнуващите заглавия, които се очаква да бъдат пуснати през 2018 година. Red Dead Redemption 2 Историята, героите, пейзажът – всичко е незабравимо в тази игра. Създателите ѝ обещават, че и Red Dead Redemption 2 ще продължи да улавя силния дух на дивия запад, който идва на PlayStation 4 и Xbox One през второто тримесечие на 2018 година. Spider-Man Предстоящата игра Spider-Man е една от малкото игри с герои на Марвел или DC, която ще се появи тази годината. Играта ще разкаже красива, оригинална история, а се очаква да излезе за PS4 през първата половина на 2018 година. Sea of Thieves Няма достатъчно игри за пирати, но за щастие Sea of Thieves се опитва да промени това. Пригответе се да откривате съкровища, да атакувате други кораби и да пиете ром с пиратските си приятели. Пиратският свят е оживен и вълнуващ и идва за PC и Xbox One на 20 март. Monster Hunter World Monster Hunter World е една от най-добре изглеждащите игри за 2018 година. С нея ще започнете новата година по един зашеметяващ начин, тя излиза на 26 януари за Xbox One, PS4 и PC. A Way Out Двама души се оказват в затвора, а други двама трябва да ги измъкнат. A Way Out е първото заглавие, което от дълго време, се върти около идеята да работите заедно с приятел, за да разрешите различни проблеми и да избягате от затвора. Може да играете A Way Out на компютър, Xbox One и PS4 след 23 март. God of War Новият God of War ще предложи изцяло нов свят – този на скандинавската митология, а компания на Кратос ще прави неговият малък син. Играта ще бъде пусната за PS4 през първото тримесечие на 2018 година. Yoshi Понякога се нуждаем от ярка и колоритна игра с забавни малки елементи за проучване, която да ни отърве от мрака в живота ни, а Yoshi изглежда като перфектното изцеление. Играта пристига за Nintendo Switch през 2018 година. Code Vein Така както изглежда, вампирските игри ще бъдат доста харесвани през 2018 година. Играта ще предложи аниме вампири, готически хорър, мрачен апокалипсис, ролеви елементи и трудни битки в стила на Dark Souls и Bloodborne. Code Vein излиза за PC, PS4 и Xbox One през 2018 година. Вижте най-добрите игри за смартфони, с които може да тествате ума си