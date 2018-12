Windows 10 вече е на повече от три години. Операционната система със сигурност не е перфектна, но потребителите и критиците са единодушни, че това е най-добрата операционна система, която Microsoft някога е разработвал. И все пак, много потребители отказват да заменят Windows 7 с Windows 10. Защо? Според Make Use Of има много причини за това и дори ще се опитат да се обосноват. По-голямата част от пазарния дял на Windows 7 се състои от бизнес сектора. Много от тези компании вече се опитват да преминат към Windows 10, защото безплатната поддръжка за Windows 7 ще приключи през януари 2020 година. А ако искат официална поддръжка до 2023 година, те ще трябва да плащат значителна цена. Много обикновени потребители също отказват да ъпгрейднат, въпреки че поддръжката за тях приключи през януари 2015 година. Защо Windows 7 все още е толкова популярен? През юли 2019 година Windows 7 ще отбележи 10-ия си рожден ден. Фактът, че все още се смята за една от най-популярните операционни системи в света, почти десетилетие след пускането ѝ, е свидетелство за първоначалното ѝ качество. Но нека бъдем честни! Няма начин една 10-годишна операционна система да бъде все още номер едно. Е, какво става тогава? Защо толкова много хора и фирми все още я използват? Ето 5 причини поради които много потребители все още да предпочитат Windows 7 пред Windows 10 : 1. Сигурност и поверителност Ако прекарате известно време в разглеждане на това какво пише по форумите за Windows 7, няма как да не ви направят впечатление две от причините, поради които тази версия на платформата е все още толкова предпочитане и това са сигурност и поверителност. Най-голямата критика на Windows 10 е, че събира телеметрични данни. Това е факт, Windows 10 трупа много повече данни за вашите потребителски навици, отколкото Windows 7. Много потребители се чувстват неудобно от това и предпочитат да не ъпдейтват. За щастие, ако сте фанатик на тема неприкосновеността на личния живот, може да ползвате някой от многото инструменти на трети страни, които напълно ще деактивират телеметрията на Windows 10. Що се отнася до сигурността на операционната система, аргументът, че Windows 7 е по-сигурен от Windows 10, е направо фалшив. Функции като Device Guard, UEFI secure boot, BitLocker и Windows Hello оповергават това мнение. 2. По-добра софтуерна съвместимост от Windows 10 Разбира се, не става въпрос за Photoshop, Spotify, Microsoft Word, Steam или някоя друга от изключително популярните услуги, а за милионите приложения от трети страни, които често предлагат много специфични функции, и на които много хора разчитат всеки ден. Всъщност това е и причината толкова много фирми да отлагат актуализацията до Windows 10. По подобен начин много хора не искат да надстройват до Windows 10, защото силно разчитат на стари приложения и функции на Windows 7, които не са част от по-новата операционна система. Така например, Windows Photo Viewer и Windows Movie Maker могат да бъдат инсталирани на Windows 10, но няма да работят. Освен това, Microsoft напълно спря Windows Media Center в Windows 10. Може би приложения като Kodi и Plex могат да запълнят празнотата, но много потребители искат да могат да продължат да използват същите приложения, които са използвали толкова дълго време. 3. Фамилиарност Много хора се притесняват да се адаптират към новите неща, когато става дума за технологии. Ако менютата и настройките се появят на различни места, това може да доведе до объркване и намалена производителност. За човек, който използва Windows 7 от пускането му през 2009 година и никога не е използвал преходния Windows 8, разликите между интерфейсите, оформленитя и менюта ще са наистина значителни. За някои потребители на Windows 7, не си струва да отделят време за да се адаптират към новата версия. 4. Хардуерни ограничения Windows 7 и Windows 10 имат идентични хардуерни изисквания. Те са: - Процесор: 1 GHz или по-бърз. - RAM: 1 GB (32-bit) или 2 GB (64-bit). - Свободно дисково пространство: 16 GB. - Графична карта: Microsoft DirectX 9 графично устройство с WDDM драйвер. Ако се опитате обаче да инсталирате Windows 10 на компютър с минималните допустими хардуерни характеристики, ще се натъкнете на значителни затруднения. Така че, за хората, чийто хардуер е доста старичък, ъпдейтът до Windows 10 е твърде голям риск. 5. Принудителни актуализации Три години след стартирането на Windows 10, сагата с принудителните актуализации продължава. Да, ситуацията е много по-добра от преди, но все още нямате 100% контрол над вашата операционна система. А за много хора тази липса на контрол е червена точка. Какво се случва, ако актуализацията забрани приложението, на което разчитате всеки ден? За някои хора, потенциалният риск просто не си заслужава да се вземе в замяна на възприеманите ограничени ползи. Вижте какво да направим ако Windows 10 не се стартира