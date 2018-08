Microsoft и Sony водят ожесточена конкуренция за доминация в пазара на геймърски конзоли и се радват на впечатляващи продажби на PlayStation 4 и Xbox One. Независимо от личните ви предпочитания това са най-добрите устройства за игри, които можете да откриете на пазара. Много скоро Мicrosoft подготвят още една изненада за своите потребители, която е свързана с поддръжка за технологията Dolby Vision за Xbox One X и Xbox One S, предаде Pocket-Lint. Устройствата и сега поддържат HDR стандарта при стрийминг и възпроизвеждане на 4K Blu-ray съдържание. Предстоящият ъпдейт ще позволи на собствениците на телевизори с Dolby Vision да се възползват максимално от възможностите на тази технология. Все още не знаем точно кога ще е налична актуализацията, но в края на август ще се проведе изложението Gamescom, което е добра възможност да начин повече за бъдещите планове на Мicrosoft в този сегмент. Netflix е първата услуга, която потвърди официално, че включи поддръжка за Dolby Vision и конзолите на компанията. Необходимо е това да направят и другите водещи източници на съдържание. Все пак тази функция е сигурна гаранция, че ще се подобри значително качеството на съдържанието за устройствата на Microsoft. Не ни остава нищо друго освен да се въоръжим с търпение, за да разберем кога Dolby Vision ъпдейта ще е наличен за Xbox One X и Xbox One S. Още от Digital: Xbox One X срещу Xbox One S срещу Xbox One – заслужава ли си ъпгрейда