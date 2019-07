Мicrosoft Your Phone е полезно приложение за компютрите с Windows 10, което позволява да разглеждате снимките и да прочитате съобщенията си от смартфоните с Android. Компанията постоянно го ъпдейтва с нови функции, позволяащи по-лесно и удобно да управлявате своите нотификации на по-големите екрани. Новата версия на Your Phone вече е достъпна за представителите на "Windows Insider" програмата и се отличава с още едно интересно подобрение. В случая става въпрос за поддръжката на т.нар. "Inline Notifications", която позволява да отговаряте на съобщения, директно от самите нотификации на началния екран на смартфона. Tова означава например, че няма да е нужно да стартирате допълнително WhatsApp, за да напишете и отговорите на дадено съобщение. Засега функцията е налична само за "Windows Insider" програмата, но в следващите седмици ще може да се използва от всички потребители на компютри с Windows 10. Със сигурност тази функция ще улесни потребителите, особено онези, които комунират едновременно с много хора в популярните мобилни приложения. Your Phone вече предлага и възможност да виждате, отговаряте и управлявате SMS съобщения от смартфона от екрана на компютрите. Новата версия на Your Phone доразвива още повече тази концепция и ще улесни комуникацията от мобилните усторйства, без дори да гги вадите от джоба си. Oще от Digital: Вече ще можем да виждаме и управляваме Android нотификациите от компютър с Windows 10