Google изпълняват ежедневно амбициозната си мисия да предоставят бърз и удобен достъп до информацията в интернет за милиони потребители. Няколко кликвания от екрана на смартфоните могат са достатъчни да разберем всичко за нещата, които се случват около нас. Компанията също така предлага разнообразие от приложения за обработка на документи и споделяне на файлове, които ни правят по-продуктивни. Независимо от потребностите ви Google са готови да предложат нещо полезно за личните ви нужди. В официален блог пост компанията разкрива, че ребрандира G Suite For Education пакета от приложения на Google Workspace for Education. Потребителите могат да очакват и няколко нови функционалности, които не сме използвали досега. Имайте предвид, че Google Workspace for Education обединява заглавията, които използваме постоянно като Google Classroom, Google Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Slides, Sheets и др. Новият брандинг е допълнен и повече инструменти, които да улесняват работата на 170 млн. потребители, които работят активно с приложенията, съобщава TechRadar. Google Classroom ще стане обект на голяма актуализация, кото освен оптимизации в интерфейс предлага и възможност студентите и учителите да използват плъгини от трети страни. Поддръжката за разширения е много интересно подобрение, с което Google обещават да ни направят още по-продуктивни. Липсата на достъп до интернет няма да възпира образователния процес, тъй като се тестват много функции за отваряне и редактиране на файлове офлайн в Google Docs. Актуализациите обхващат и Google Meet платформата за видео разговори, която ще акцентира върху повече възможности за контрол над видео разговорите от страна на учителите. Приложението обещава максимално сигурна връзка и добавя опция да се спират всички обаждания на участниците в конференцията. Успоредно с това ни очаква и "Mule All" функция, която заглушава всички активни връзки. Google обещават и възможност за заглушаване на индивидуални микрофони от централния панел на приложението. Google Workspace for Education скоро ще предлага над 50 софтуерни инструмента, усленяващи дистанционното обучение.