Компютърът ви отказва да зареди? Когато системата ви дори не може да се инициализира, е трудно да се постигне напредък при намирането на източника на проблема. Разбира се, няма причина да се отчайвате. Дори ако нещата изглеждат много зле. С малко късмет и ръководството на Make Use Of трябва да успеете да откриете виновника зад нежеланието на компютъра ви да зареди. 1. Стартиране на компютъра в безопасен режим (Safe Mode) Това е алтернативна схема на зареждане, която стартира компютъра ви с минимум софтуер. Модифицираният процес на зареждане може да заобиколи драйверите и програмните проблеми. Ако обаче компютърът ви не се зарежда, може да имате проблеми с използването на Safe Mode. Тогава трябва да изберете един от описаните два относително лесни начина за логване. Метод 1 Повечето компютри, които не могат да се зареждат, "висят" на началния екран на Windows. От тук можете да накарате компютъра да влезе в Safe Mode като прекъснете процеса на зареждане три пъти подред, което автоматично задейства Windows Recovery. От прозореца „Choose an option“ изберете Troubleshoot -> Advanced options -> Startup Settings. От Startup Settings можете да рестартирате компютъра в Safe Mode. Метод 2 Ако не можете да влезете в безопасния режим, трябва да създадете Windows 10 USB устройство за възстановяване. Това обаче изисква да имате друг компютър с Windows 10 и USB устройство с поне 512 MB съхранение. Ако искате да създадете резервно копие на системата (ще видите опция за архивиране на системни файлове на устройството за възстановяване), ще ви е необходима 16 GB памет. Стартирайте Control Panel > Create a recovery drive. След това следвайте инструкциите. След като създадете устройството за възстановяване, можете да заредите компютъра си от него само ако сте включили тази възможност от POST средата, известна още като UEFI или BIOS. След като активирате опцията USB drives as bootable, поставете устройството в компютъра и рестартирайте. 2. Проверете батерията Ако използвате лаптоп, проблеми с батерията могат да са причината за отказа на машината да зареди. Струва си да тествате алтернативен кабел за зарядното устройство, за да видите дали това не решава проблема. Уверете се, че кабелът работи, като го изпробвате на друг лаптоп. След това извадете батерията и включете устройството в източник на захранване. Ако проблем с електрозахранването пречи на стартирането, важно е да знаете дали батерията, кабелът за зареждане или друг компонент се нуждаят от подмяна, така че тествайте един по един всеки елемент. 3. Изключете всички USB устройства Понякога компютърът може да не стартира поради конфликт с USB устройство. Можете да решите този проблем, като изключите всички USB устройства (и всички други ненужни периферни устройства) и рестартирате компютъра. 4. Изключете Fast Boot Във вашия BIOS или UEFI има настройка, наречена Fast Boot, която позволява на Windows 8 и по-новите версии на операционната система да се зареждат много бързо чрез предварително зареждане на драйвери. За съжаление актуализациите на Windows могат да прекратят съвместимостта с Fast Boot. За щастие, настройката може да бъде включена и изключена чрез вашия BIOS. Методът за влизане в BIOS / UEFI екрана се различава при различните компютри. В повечето случаи, натискането на клавиша „Delete“ при зареждане трябва да задейства POST средата. Два други клавиша, които могат да помогнат в този случай са „F2“ и „Escape“. След като влезете в BIOS или UEFI, опцията „Fast Boot“ обикновено е част от Advanced опциите, но може да е навсякъде. Ако не виждате „Fast Boot“, то тогава компютърът ви е направен преди 2013 година и не съдържа опцията. 5. Сканирайте за зловреден софтуер Злонамереният софтуер може да е причина за много проблеми с компютъра ви. Използвайте антивирусна програма, която може да се стартира от USB или DVD устройство. Някои компании предоставят този софтуер безплатно, една такава програма е AVG Rescue CD (може да бъде инсталирана и на USB устройство). 6. Стартирайте интерфейса Command Prompt Когато компютърът ви не може да стартира правилно, не може да направите много. Ако обаче успеете да заредите Command Prompt ще разширите обхвата на възможностите си. Използвайки този интерфейс, можете да изпълните повече процедури за отстраняване на неизправности и може би дори да решите проблема си. Трябва да имате Windows 10 на зареждащ диск или USB устройство, за да изпълните процедурата, затова използвайте друг компютър. За да заредите Command prompt, стартирайте системата си. Докато се инициализира, внимавайте за появата на информация за комбинация от клавиши, които ще ви позволят да влезете в BIOS. Придвижете се до раздела Boot и изберете от къде ще заредите копие на Windows 10 – от USB или от DVD устройство. Спецификата на този процес може да се различава при различните системи, затова се консултирайте с инструкциите на екрана. След това поставете диска или устройството, съдържащо Windows 10, във вашата система, запазете конфигурацията и рестартирайте компютъра. Когато бъдете подканени, използвайте клавиатурата, за да укажете как искате да се стартира системата. Въведете предпочитаните от вас данни, след което на следващия екран изберете „Repair your computer“. След това изберете Troubleshoot > Advanced Options > Command Prompt, след което трябва да видите прозорец за въвеждане на команди. 7. Използвайте System Restore или Startup Repair Ако стартирате Windows 10 от диск или устройство, струва си да използвате няколко помощни програми, които са налични като част от процеса. След като стартирате от устройство, както е описано по-горе, ще получите достъп до опции. На екрана Advanced Options потърсете линкове „System Restore“ и „Startup Repair“. System Restore е помощна програма, която ви позволява да се върнете към предишна точка за възстановяване, когато компютърът е работил нормално. Тя може да отстрани проблеми със стартирането, причинени от направената от вас промяна, а не от хардуерна неизправност. Startup Repair е универсален инструмент за отстраняване на неизправности, които пречат на стартирането на Windows. 8. Избягвайте Windows 10 Bootloader Ако компютърът не се зарежда след опит да направите нова инсталация на Windows 10, стартирайте интерфейса на командния ред и въведете следното: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy Рестартирайте компютъра си и не трябва да имате никакви допълнителни проблеми при влизането в безопасен режим на Windows 10. 9. Опитайте с помощна програма на трета страна Boot Repair Disk е помощна програма, която може много да ви помогне. Тя е с отворен код и можете да я използвате, за да откриете и отстраните автоматично проблеми, които пречат на вашия компютър да се зареди. Boot Repair Disk е лесна за използване програма. Трябва само да изберете дали използвате 32-битова или 64-битова версия на Windows. Тестът и всички поправки се извършват автоматично, въпреки че има опции, които позволяват управление на някои процеси. 10. Връщане на фабричните настройки Като крайна мярка може да опитате да обновите, да нулирате, или да възстановите компютъра си. При обновяването на вашия компютър, Windows се преинсталира, а личните ви файлове и настройки се запазват. Приложенията, с които е доставен вашият компютър, както и приложенията, които сте инсталирали също се запазват. При нулирането на компютъра, Windows се преинсталира, но се изтриват файловете, настройките и приложенията, с изключение на тези, които са дошли с инсталацията на операционната система на компютъра. С възстановяването на компютъра се отменят наскоро извършени промени в системата. За повече информация относно това как да преминете през всеки от тези процеси, посетете support.microsoft.com. Вижте пет настройки в Windows 10, които е добре да промените сега