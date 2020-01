Аndroid продължава да бъде основна мишена за хакерите, което се дължи на огромния брой устройства използващи платформата. Един от последните трендове в разпространението на зловреден софтуер са приложенията в т.нар. "Beauty Camera" приложения. Тези заглавия позволяват да подобрите селфитата с допълнителни филтри, които ви карат да изглеждате по-добре, но всъщност крият доста опасности. Специалисти от Cybernews предупреждават за нова кампания от този тип в Google Play. Teстовете им водят до откриването на 30 приложения, които са изтеглени 1.39 млн. пъти от собствениците на смартфони с Android. Някои от тях работят незабелязано във фонов режим, други показват постоянно реклами на началния екран, а част от заглавията могат дори да стартират селфи камерата без предупреждение. Повечето от тях са разработени от компании в Хонг Конг и Китай, като три от тях са собственици на група, която многократно е обвинявана, че разпространява зловреден софтуер. BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera BeautyCam Beauty Camera – Selfie Camera Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor B612 – Beauty & Filter Camera Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor Selfie Camera – Beauty Camera Z Beauty Camera HD Camera Selfie Beauty Camera Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera Beauty Camera Bestie – Camera360 Beauty Cam Photo Editor – Beauty Camera Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filters Експертите на Cybernews предупреждават да насочите вниманието си към добре познати разработчици за "Beauty Camera" приложения. Само така можете да се предпазите от евентуални проблеми с инсталирането на заглавия с нелeгитимиен произход. Другият полезен съвет е да си създадете навика да проверявате секцията за коментари и рейтингите на другите хора. Ако отделите няколко минути от свободното си време ще увеличите сериозно шансовете си да защитите личните данни в смартфоните. Още от Digital: 7 полезни Android приложения, които работят без Интернет