Google Maps предлага разнообразие от функции, с които не само да се придвижвате, но и да организирате цялото си пътуване. Факт е, че компанията доста често ъпдейтва своето приложeние, за да го направи максимално полезно на всички. Ако сте потребител, който не обича актуализациите може да сте ги забранили от менюто. Това означава, че за да тествате подобренията трябва сами да ъпдейтнете услугата за навигация. Добрата новина е, че са нужни само няколко кликвания независимо дали имате устройство с Android или iPhone. Eто какво да направите, за да имате винаги достъп до най0новите и актуални функции в приложението, според BusinessInsider: Как да актуализирате Google Maps на Android 1. Oтворете Google Play, 2. Кликнете върху иконата с трите хоризонтални ленти в горния ляв ъгъл 3. Изберете опцията "My Apps & Games". 4. Aко виждате "Google Maps" в секцията "Update" изберете бутона до името на приложението, за да ъпдейтнете. Как да актуализирате Google Maps на iPhone 1. Отворете App Store. 2. Изберете "Updates" раздела, който ще видите в долния десен ъгъл на екрана. 3. Ако откриете Google Maps в списъка натиснете "Get Updates". 4. Tрябва да се верифицирате с паролата на акаунта си и да изберете "OK". По този начин можете ръсно да видите дали има налична актуализация и бързо да инсталирате ъпдейта. Гореизброените стъпки не са ограничени единствено до Google Maps, тъй като по същия начин можете да го направите с другите мобилни приложения. Разбира се винаги можете да стартирaте опцията за автоматичен ъпдейт, което допълнително ще ви спести няколко кликвания в менюто с настройки на смартфоните с iOS и Android.