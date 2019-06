Много е разочароващо, когато някоя Windows програма се срине. В такива моменти, може би първото нещо, което правите е да отворите Task Manager, действие което разбира се е правилно. Ако обаче искате да принудите Windows да се затвори по-бързо, може да създадете пряк път, за да „убиете“ незабавно всички блокирани програми. От Make Use Of ще ни покажат този и други методи за затваряне на проблемни програми без Task Manager. 1. Най-бързия и лесен начин За да затворите програма без Task Manager, можете да използвате командата taskkill, която трябва да въведете в Command Prompt. Но ще се съгласите, че не е много удобно да отваряте прозореца на командния ред всеки път, когато дадена програма престане да реагира, а въвеждането на командата всеки път е загуба на време. Вместо това можете да използвате пряк път. Първо кликнете с десния бутон върху празно място на работния плот и изберете New > Shortcut. Ще бъдете помолени да въведете местоположение за прекия път. В това поле поставете следната команда: taskkill /f /fi "status eq not responding" Полето за създаване на пряк път ще ви помоли да назовете новия пряк път. Наречете го каквото искате, след това натиснете „Finish“. Сега можете принудително да затворите програма, като кликнете двукратно върху този пряк път по всяко време. Това ще затвори всеки затворен прозорец. Използване на клавишна комбинация За да направите този процес още по-бърз, може да направите персонализирана клавишна комбинация, за да стартирате командата. Кликнете с десния бутон върху новия си пряк път и изберете „Properties“. Под таба „Shortcut“ кликнете в полето „Shortcut key“, за да зададете персонализирана клавишна комбинация. Windows автоматично ще добави „Ctrl + Alt“ към всяка буква, която натиснете, но можете да я промените на „Ctrl + Shift“ ако желаете. Тъй като този пряк път ще задейства незабавно прозореца на командния ред, можете да зададете Run на „Minimized“. 2. Алтернативни методи за принудително затваряне в Windows Има и други методи и инструменти, за които е добре да знаете: - Използвайте Alt + F4. Това е клавишната комбинация на Windows за затваряне на текущия прозорец, еквивалентен на кликване върху иконата X в горния десен ъгъл на прозореца. - SuperF4 е проста програма, която ви позволява да затворите всеки прозорец, дори и той да не реагира. Подобно на командата „taskkill“, разгледана по-горе, този инструмент принуждава програмите да спрат веднага. - Технически, друг начин за принудително затваряне на програми без Task Manager е използването на негова алтернатива. Например, ако търсите нещо с повече мощ, Process Explorer определено ще попълни тази нужда. - Можете също така да създадете основен скрипт на AutoHotkey, с който да затваряте прозорци. Ще трябва да изтеглите AutoHotkey, след което да създадете скрипт с този ред: #!Q::WinKill,A Преместете готовия файл в папката „Startup“ (изпишете „shell:startup“ в адресната лента на File Explorer, за да стигнете до нея), така че да се изпълнява всеки път, когато влезете в системата. След това натиснете „Win+Alt+Q“, за да затворите текущия прозорец. - Ако нито една от горните опции не работи за вас, ще намерите други инструменти на трети страни, които могат принудително да затворят програмите на Windows. ProcessKO е добър вариант за това. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви