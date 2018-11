Ежедневието е толкова напрегнато, че всеки има нужда от време на време да отдъхне по приятен за него начин. Ако вашите предпочитания са да отдъхвате с някоя забавна игра, информацията на Android Authority ще е любопитна за вас. Duet (безплатно, $2.99) Дуетът е забавна мобилна игра. Вие контролирате две топки, които се въртят около една ос. Можете да завъртите топките около платформите, докато падат. Лесно е да се разбере идеята на играта, но е трудно да се овладее. Игри от Halfbrick Studios (в повечето случаи са безплатни) Halfbrick Studios имат някои от най-популярните и забавни приложения за мобилни игри в Google Play. Тяхната колекция включва класики като Fruit Ninja и Jetpack Joyride, заедно с други като Dan the Man и Raskulls. Най-новата им игра, Booster Raiders, все още е в процес на изграждане, но има основание да мислим, че е следващият им хит. Monument Valley 1 и 2 ($3.99,$4.99) Monument Valley е един от най-емблематичните франчайзи за мобилни игри. Играчът води принцеса Ида през лабиринти от оптични илюзии и невъзможни обекти, докато манипулира света около нея, за да достигне различни платформи. Играта спечели наградата за дизайн на Apple за 2014 година. Игри от Nintendo Nintendo имат няколко забележителни заглавия на мобилни игри. Между тях са Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp и Super Mario Run. Animal Crossing и Fire Emblem са безплатни. Dragalia Lost е най-новата мобилна игра на Nintendо. Игри от Noodlecake Studios Noodlecake Studios са разработили забавни заглавия като Lumino City, FRAMED 1 и 2, Island Delta, Super Stickman Golf серията и Pumped: BMX серията. Нека не забравяме и Alto's Adventure, тяхната най-популярна игра. Игрите на Noodecake Studios обикновено са доста интересни и уникални. The Room серията ($1.99-$4.99) The Room беше една от първите наистина добри пъзели мобилни игри. The Room: Old Sins, стартира през 2018 година и доказва, че тази серия все още има с какво да ни впечатли. Игри от Square Enix Игрите на Square Enix наистина са изключителни. Ето само някои от техните заглавия GO серията (Lara Croft Go, Hitman Go, Deus Ex Go), Hitman Sniper, Final Fantasy Brave Exvius, Heavenstrike Rivals, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia и много други. Вижте най-добрите игри за сартфони, с които може да тествате ума си