Броят на безплатните горещи точки за Wi-Fi по света расте, за да може всеки който има нужда от достъп до интернет да го получи. Все още обаче те са трудни за откриване, а и трябва да внимаваме и да използваме само такива, които осигурят надеждна безплатна Wi-Fi връзка. От Make Use Of знаят как да откриваме безплатен Wi-Fi. Instabridge (Android, iOS) Instabridge е сравнително нова услуга, но вече си спечели репутацията на надеждна за намиране на мрежи по целия свят. Общността от потребители на приложението споделя пароли както за публични, така и за частни Wi-Fi горещи точки. Някои потребители също така провеждат тестове за скоростта на мрежите, за да знаете кои от тях ще ви осигурят по-бързо качване или изтегляне на файлове. Instabridge решава един от най-големите проблеми на тези приложения, като предлага офлайн режим. Можете да изтеглите карта с горещите точки за Wi-Fi за определена територия и паролите. WiFox (уеб, Android, iOS) Летищата обикновено ограничават времето, през което пътниците имат достъп до безплатен Wi-Fi. Когато имате дълъг престой или закъснял полет, това ограничение е доста досадно. Но за $2 WiFox ще ви осигури неограничен достъп до интернет на летището. Общността на WiFox, споделя имена и пароли за Wi-Fi на летищата. Avast Wi-Fi Finder (Android, iOS) Когато се свързвате с обществени Wi-Fi мрежи, вие се излагате на риск. Освен заплахата от злонамерен софтуер, хакерите може да ги използват, за да откраднат самоличността ви. Така че Avast, един от водещите създатели на антивирусни програми, направи Wi-Fi търсачка с фокус върху сигурността. Wi-Fi Finder на Avast ви показва горещи точки, които са в обхват, както и други в непосредствена близост. Преди да се свържете с тях, Avast ще ви предложи да ги проверите, за да разберете дали мрежата е сигурна или не. Places to Work (уеб) Places To Work предлага много добър списък с всички опции, кафенета, ресторанти, магазини и други места с достъп до обществени Wi-Fi мрежи. Дайте му достъп до GPS или извършете търсене в картата, за да намерите списък с местата, където можете да работите. Вижте за какво да внимаваме, когато използваме публични Wi-Fi мрежи