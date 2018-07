Много хора са влюбени във филмовото изкуство. Те знаят и най-малките подробности не само около любимите си филми, но изобщо. Следят библиографиите на актьрите, какви нови филми се заснемат в момента, и така нататък. Не е нужно обаче да сте чак такъв страстен филмов фен, за да си инсталирате някое от тези предложения на Make Use Of за най-подходящите приложения за феновете на филмовото изкуство. 1. IMDb (iOS | Android) Точно като основния сайт, приложението IMDb е идеално за откриване на нови филми, както и за всякакви новини и информация от развлекателната индустрия. Благодарение на огромния брой отзиви, коментари и информация за знаменитостите за всеки филм, вие със сигурност ще намерите нещо, което отговаря на вашите предпочитания. Имате и опция за създаване на акаунт, който можете да използвате, за да оценявате гледаните от вас филми, както и да следвате актьори и режисьори, за да получавате актуализации за последните им филми. 2. Flixster (iOS | Android) Flixster предлага разнообразие от функции – от проверка на съответните филмови новини до закупуване на билети. Съдържанието на приложението е сортирано по най-нови, което прави платформата ясна, когато става въпрос за търсене на най-хитовите в момента филми. 3. Flipps (iOS | Android) Flipps е страхотен безплатен сайт за стрийминг на филми, достъпен директно на телефона ви. Въпреки че е по-малко популярен от Netflix, той предлага редица полезни функции. С това приложение можете да гледате любимите си филми, музикални видеоклипове и новини навсякъде. Можете дори да свържете своя смартфон или таблет с телевизор, за да се наслаждавате на Flipps на големия екран. След свързването можете да използвате телефона си и като дистанционно, за да регулирате силата на звука. 4. FilmStruck (iOS | Android) Вие сте фен на класическите филми? В такъв случай FilmStruck е за вас. Тук ще откриете всички емблематични филми от Холивуд. Каталогът се актуализира ежеседмично с нови заглавия и нови класически шедьоври. Единственият недостатък тук е фактът, че всичко това не идва безплатно. След 14-дневен пробен период, ще трябва да изберете един от двата месечни абонаментни пакета, които започват от $ 7. 5. Guess The Movie (iOS | Android) Какво ще кажете да тествате познанията си за филмовото изкуство? С приложението Guess The Movie може да го направите. Приложението има 20 нива със забавни плакати, от които трябва да познаете филма въз основа на това, което виждате. Със стотици пъзели и задачи, този тест е чудесен начин да запълните времето си и да попълните знанията си. Може дори да откриете нови филми, които да гледате. Вижте 7 начина да гледате филми онлайн безплатно