Google постоянно актуализират своята геймърска услуга, за да я направят по-атрактивна за потребителите. Благодарение на ъпдейтите се подобрява всеки един аспект на Google Stadia, като в следващите месеци ни очакват и доста интересни премиери. Компанията обещава каталог от десетки игри, включително и заглавия, които са достъпни единствено за платформата. Докато очакваме да научим повече подробности разбираме, че Google разширява броя на смартфоните съвместими със Stadia. От TechSpot ни информират, че компаняита е включила към списъка имената на още 18 устройства. Това ще позволи на повече потребителите да тестват игрите на Stadia на своите смартфони. Ето и кои са те: Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S8 Active Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10E Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Razer Phone Razer Phone 2 Asus ROG Phone Asus ROG Phone II С течение на времето компанията си запазва правото да добавя още устройства в списъка, които да могат да се възползват от геймърската услуга. Припомняме ви, че в началото ан годината Google обещаха да осигурят каталог с повече от 120 заглавия в Stadia до края на годината. Това означава, че тепърва ще разбираме любопитните детайли свързани с изненадите, които ще ни предложи Google Stadia.