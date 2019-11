Вече ви информирахме, че Хеrox искат да купят HP Inc. за $27 млрд. Потенциалната сделка продължава да е една от най-дискутираните теми в индустрията. Сега разбираме, че милиардера и голям инвеститор Карл Икан подкрепя идеята за придобиването. Според данни на Wall Street Journal той е придобил акции на НР. на стойност $1.2 млрд. Причината за тази инвестиция е, че Карл Икан вярва, че реализирането на сделката ще генерира сериозни печалби за акционерите. В момента той притежава 10.6% дял в Xerox и след последната си инвестиция е собственик на 4.24% от акциите на НР, като точния брой е 62.9 милиона Карл Икан смята, че сливането на бизнесите на двете компании е най-добрия вариант за бъдещето им. Подобна сделка ще донесе позитиви в дългосрочен план, както за Xerox, така и за HP. Потребителите също така ще имат достъп до по-балансирано портфолио, а HP и Xerox също така ще редуцират оперативните разходи. В своето изявление Карл Икан също така допълни, че самият той е привърженик на сливането на големи бизнеси. Припомняме ви, че предложението на Xerox да купи HP Inc. е на стойност от $33 млрд. и включва кешово плащане, както и предоставяне на акции. Разговорите между двете компании продължават. Карл Икан сподели, че неговия екип е работил с НР още от началото на годината, а самото купуване на акциите е станало в периода между април и август. Oще от Digital: HP Inc. няма да приеме предложението на Xerox за придобиване за цена от $22 на акция