ARM представиха официално новата си хардуерна архитектура Cortex-A78C, която е базирана на АRM Cortex-A78, но предлага по-висока производителност. Съществената разлика е, че Cortex-A78 ядрата са разработени за премиум смартфони, докато новият продукт на компанията Cortex-A78C е предназначен за лаптопи от висок клас. Премиерата на Cortex-A78C ще има стратегическо значение и ARM очакват да се конкурират успешно в сегмент, който традиционно се доминира от Intel и AMD. Новият чип дизайн на компанията следва класическата "Big.LITTLE" архитектура, която сме свикнали да включва четири "BIg" и същия брой "Little" ядра. Първите от тях се грижата със задачите, изискващи максимални ресурси, а "малките" ядра за ниската консумация на енергия и оптимизация. За разлика от ARM Cortex-A78C, обаче хардуера предлага конфигурация, която включва осем "Big" ядра, което респективно ще гарантира осезаемо подобрение в скоростта. Този дизайн се отличава и с по-гъвкави възможности за възпроизвеждане на съдържание с добавена и виртуална реалност, което е подходящо за забавление и гейминг, съобщава NoteBookCheck. Tрябва да отбележим също, че Cortex-A78C ядрата използват последните решения за киберсигурност, като Pointer Authentication (PC), което редуцира заплахите при изпълнение на ROP и JOP задачи със 60% и 40%. Важна характеристика на Cortex-A78C е поддръжката на 8MB L3 cache. АRM не произвеждат и продават собствени процесори, но лицензират технологиите си за други производители, което ще се случи и с дистрибуцията на Cortex-A78C. След определени тестове всяка компания може да адаптира хардуера за собствените си продукти. Представянето на Cortex-A78C идва в любопитен момент, тъй като само след дни ще се проведе "One More Thing" събитието на Apple. Toгава се очаква да видим ново поколение лаптопи MacBook с 13" и 16" форм фактор, които ще използват процесори на ARM. ARM Cortex-A78C изглежда като логично решение за Apple, които влагат много ресурси за разработка на собствени процесори. Компанията смята да повтори стратегията с iPhone и iPad, като създаде най-мощния процесор за лаптопи с чип дизайна на ARM.