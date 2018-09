Google използва разнообразна информация за всеки потребител, с която персонализира приложенията и услугите си за всеки профил, но и генерира приходи от реклама. Вероятно сте чували, че можете да спрете компанията да следи местоположението ви, като блокирате функцията "Location History". Дори и да го направите, обаче Google ще продължи да събира информация за локацията, на която се намирате. Именно заради това трябва да промените настройките на своя акаунт в Google, за да спрете напълно компанията да знае къде се намирате във всеки момент, независимо от устройството, което използвате. Все пак добрата новина е, че са необходими само няколко кликвания, за да се справите със ситуацията. Ето как да го направите, според Аssociated Press: 1. Отворете менюто с настройки на своя акаунт в Google, като кликнете върху иконата с аватара ви в горния десен ъгъл. 2. Следващата стъпка е да откриете "Your Personal Info" раздела, който е в средната секция "Personal Info & Privacy". 3. Изберете от панела в лявата част последователно "Personal Info & Privacy" и секцията "Manage your Google activity". 4. Кликнете върху линка "Go To Activity Controls". 5. Добре е да знаете, че трябва да кликнете и върху слайдера на "Web & App Activity". В противен случай Google ще продължи да следи къде се намирате. Това е най-сигурният начин да спрете Google да събира информация за локацията ви, без значение дали изплзвате компютъра или смартфона. Винаги можете да повторите тези стъпки, ако промените мнението си и да коригирате отново тези настройки. Още от Digital: Може ли Google да ни проследи, дори да сме изключили локацията на смартфона