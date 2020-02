Qualcomm планираха да разкрият допълнителни детайли за стратегията си в пазара на смартфони на мобилния конгрес. След отмяната на събитието, обаче компанията реши да публикува в интернет детайли за смартфоните, които ще работят със Snapdragon 865 процесора. Любопитното е, че в списъка на Qualcomm присъстват няколко модела, които вече бяха представени като Sony Xperia 1 II и Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, съобщава Pocket-Lint. Компанията разкрива и имена на доста модели на производителите с Android, които все още не са били показани за първи път. Някои от тях по план е трябвало да дебютират на MWC 2020, но изглежда това ще се случи на по-късен етап от годината. Qualcomm също така отново си поставиха за цел да се превърнат в глобален лидер в популяризирането на 5G технологията. Процесорът Snapdragon 865 ще e ключов фактор за реализиране на плановете им. Ето го и пълният списък с устройства: Black Shark 3 FCNT arrows 5G iQOO 3 Legion Gaming Phone Nubia Red Magic 5G OPPO Find X2 realme X50 Pro Redmi K30 Pro ROG Phone 3 Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra Sharp AQUOS R5G Sony Xperia 1 II Vivo APEX 2020 Concept Phone Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro ZenFone 7 ZTE Axon 10s Pro Тук е момента да отбележим, че към списъка допълнително ще се добавят нови имена на непредставени устройства. Според официалните данни на Qualcomm вече има над 70 различни устройства, които се разработват и използват Snapdragon 865. Повече от 1750 дизайна са базирани на всички процесори от серията Qualcomm Snapdragon 8xx. В заключение ще споменем, че дългоочакваните iPhone (2020) модели също се очаква да използват 5G модеми на Qualcomm. Още от Digital: Qualcomm Snapdragon 865 Plus ще бъде представен през третото тримесечие на 2020г.