Много фенове на музиката вероятно с носталгия си спомнят времето, когато се забавлявахме с любимите парчета от плейъри, които работеха с аудио касети. Този тип джаджи бяха популярни преди няколко десетилетия и вдъхновиха създаването на по-модерни средства за слушане като уолкмени, MP3 и CD плейъри, както и още по-добри устройства като IPod. Днес вече използваме смартфони и услуги за стрийминг, за да имаме непрестанен достъп до музиката, която харесваме. Компанията NINM Lab привлича вниманието ни с интересен продукт, който за кратко време събра необходимото финансиране в Kickstarter. Иновативното устройство се казва IT'S OK и представлява първия портативен плейър с аудио касети и поддръжка на Bluetooth 5.0 в света, предаде Gizmodo. Бъдете сигурни, че ITS OK ще събуди много спомени от миналото. Уникалният плейър позволява да слушате с безжични аудио слушалки или да стартирате парчетата на външни високоговорители. Ретро устройството има класически 3.5-милиметров аудио жак и се захранва от две стандартни AA батерии. Върху корпуса са разположени стандартните бутони, с които да пускате, стартиралите или превъртате парчетата. Компанията планира да продава три различни версии на IT'S OK в следните цветове: Sakura Pink, Cloud White и Evening Blue. Цената на интересния плейър ще бъде $90, в която е включена и празна аудио касетка. Продажбите стартират през декември.