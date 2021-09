Свързването на аудио слушалки към лаптопите е подходящ начин да се забавлявате по време на полет или друго дълго пътуване. Това позволява да се потопите в любимото съдържание и игри без да притеснявате околните, докато се наслаждавате на оптимално качество на звука. Най-лесният и удобен начин да го направите е да заложите на аудио слушалки с Bluetooth, които безжично се свързват с устройствата, които използвате. Липсата на кабел е голямо удобство, независимо какъв лаптоп или компютър използвате. Само няколко секунди са необходими да синхронизирате слушaлките с вашето устройство. Ако работите с Windows 10 или Windows 8.1 може лесно да отворите Start меню и да въведете "Bluetooth" в лентата за търсене. По този начин ще активирате менюто "Bluetooth and other devices". Aко се нуждаете от допълнителни USB Bluetooth трансмитери ще може да ги купите за около $15-$20. 1. Стартирайте Bluetooth менюто или с въвеждането на името в търсачката, или като кликнете върху Action Center иконата до датата и часа в лентата със задачи. 2. Уверете се, че слушалките са включени и работят в Bluetooth режим на свързване. 3. Кликнете върху опцията "Add Bluetooth or other devices" и изберете "Bluetooth" от следващия прозорец. 4. Ако всичко върви по план ще видите името на слушалките в списъка. Трябва само да кликнете върху наименованието и да се съгласите с бутона "Connect". Още от Digital: Най-добрите безжични шумопотискащи слушалки за работа от вкъщи