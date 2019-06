HMD Global е името на финландски бранд, който лицензира и притежава правата на търговската марка Nokia. През последните тримесечия видяхме много нови модели с Android на популярния бранд, които постепенно могат да възвърнат старата слава на компанията. Смартфоните отчитат добри продажби и привличат внимание oсновно със съчетание между елегантния дизайн, здравия корпус, достъпната цена и бързите софтуерни ъпдейти към Android. Eдин от малкото проблеми, пред които е изправена компанията е начина, по който избира имената на своите устройства. Генералният мениджър на компанията, Пранав Шроф също потвърди, че това е един от слабите елементи в маркетинговата стратегия. В свое изявление той сподели ,че се работи над идеята как наименованията на смартфоните да станат по-логични и ясни на потребителите, тъй като сега често предизвикват объркване сред тях, предаде GizmoChina. Tой изрази мнението, че това е ангажимент, който дължат на своите потребители. Една от идеите е да се спре разработването на устройства, които имат "Plus" в името си. Така например Nokia 7.1 звучи като наследник на Nokia 7 Plus, но всъщност не представлява нова и актуализирана версия на модела. Подобна е и ситуацията с бюджетния Nokia 1 Plus, който създава объркване с името на друг популярен бранд: OnePlus. Oще от Digital: Всички смартфони на Nokia ще получат ъпдейт към Android Pie до края на юни