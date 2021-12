Разпространението на ъпдейтите към Windows 11 стартира преди няколко седмици. Въпреки подобренията в новата операционна система има много хора, които не планират актуализация. Ако вие споделят същото мнение е много вероятно да продължаватe да използвате Windows 10 Home. Собствениците на малък бизнес и компютърните ентусиасти, обаче могат да получат достъп до дузина нови функционалности, ако преминат към Windows 10 Pro. Сред тях са BitLocker софтуера за криптиране, инструмента за виртуализация Hyper-V, както и полезната опция за отдалечен контрол Remote Desktop Connection. Периодичните ъпдейти на Microsoft също така предлагат допълнителни функции за продуктивност и управление на устройствата. Ако планирате aктуализация към Windows 11 Pro е необходимо преди това да сте инсталирали Windows 10 Pro. Tрадициoнно ъпдейта струва $99, но временно е намален до $69, ако го купите от PCWorldStore и използвате OEM код - един от най-лесните начини за актуализация на компютрите. Първата стъпка е да се уверите, че вашата версия на Windows 10 Home е активирана с дигитален лиценз. Това може да стане от "Settings > Update & Security > Activation". Спрете всички процеси във фонов режим, като използвате "Windows" + "X" стартирате "Task Manager". Изберете "End Task" до всички стартирани програми в "Processes" раздела. Рестартирайте устройството и след това следвайте следните стъпки, според PCWorld. 1. Първата стъпка е да купите Windows 10 Pro лиценз. 2. След това отворете менюто с настройки. 3. От секцията "Update & Security" кликнете върху "Activation". 4. Спрете достъпа до интернет. 5. Открийте "Upgrade your edition of Windows" в менюто с настройки. 6. Изберете "Change Product Key". 7. Въведете официалния Microsoft RTM код: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. 8. Кликнете Next, за да финализирате процеса. 9. Остава да изберете "Start" и да рестартирате своето устройство. 10. Включете отново интернет връзката. 11. Копирайте официалния продуктов ключ на Windows 10 Pro от имейла. 12. Поставете ключа в "Change Product Key" настройките, за да активирате лиценза. Същият процес може да бъде повторен на множество компютри, които работят с Windows 10 Home. В този случай, обаче ще се нуждаете от покупката на продуктов ключ при всяка актуализация. Още от Digital: 5 полезни трика за Windows 10, които може би не знаете