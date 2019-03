Мобилните телефони са същността на комуникацията в съвременния свят. Станахме свидетели на това как те се развиха от безжична версия на стационарен телефон до преносим компютър. А това стана възможно най-вече благодарение на напредъка в развитието на клетъчните мрежи. Дойде време, сегашният стандарт – четвъртото поколение клетъчна технология, по-известна като 4G – да отстъпи на следващото поколение мобилни мрежи, 5G. Kaк 5G ще подобри интернет скоростта? Информацията на Make Use Of ще ви помогне да разберете отговора на този въпрос. Еволюцията на клетъчните технологии За пръв път, клетъчната технология е използвана през 1979 година от NTT, в Токио, Япония. Тази технология, наречена 1G, се разпространи в САЩ и Европа през 1980 г. През 1991 г. стартира 2G. Благодарение на 2G стана реалност скоростта 64Kbps. Но по-късно с дабавянето на GPRS и EDGE, скоростта на данните се увеличи до 384Kbps. През 2001г. последва 3G и също се появиха ревизии, които повишиха стандартите за скорост до 56 Mbps. 4G мрежите предложиха гигантски скок по отношение на скоростта. Представен през 2009 година, 4G също премина през ревизии, с последната версия, наречена LTE-A, с скорост до 1Gbps. Моделът е, че всяко поколение претърпява ревизии за период от около едно десетилетие, след което се появява следващото поколение. 3rd Generation Partnership Project, известен още като 3GPP се грижи за развитието и поддръжката на клетъчните мрежи. От известно време, 5G е в процес на разработка и 3GPP най-накрая се успокои, че може да предложи първоначалните стандарти за 5G през 2018 година. 5G: Нови стандарти Стандартите се определят от International Telecommunications Union (ITU). 3GPP трябва да изготви предложение за изпълнение, което отговаря на тези стандарти и да го изпрати на ITU. Международният стандарт, определен от ITU за 5G, е означен като IMT-2020 и изисква скорост до 20Gbps. По отношение на 5G в момента има две версии: 1. Release-15 – има два компонента. Нестандартният компонент, който се основава на съществуващата 4G архитектура, бе завършен до края на 2017 година. 2. Release-16 - финализиран през юни 2018 година. С това завършва първата фаза на освобождаването на 5G и определя стандарта 5G New Radio (NR). 5G: Честоти и скорости Към момента стандартът изисква поне 20Gbps скорост, но това е само началото. След очакваните предстоящи ревизии, скоростите ще се увеличат значително. Що се отнася до честотите, 5G работи в широк диапазон. Честотният диапазон е по-голям от всички предишни мрежи, започва от 600MHz и стига до 71GHz. Това означава, че 5G ще използва нискочестотната част от спектъра, известна също като mmWave, която се намира между 24-100GHz. Това е голям тласък в скоростите, но за сметка на зоната на покритие. Това също означава, че мрежата може да използва формирането на лъча, за да фокусира сигналите върху области, които имат по-голям трафик, за разлика от всестранния подход на 4G и по-старите мрежи. 5G: Чипсети и смартфони За никого не е тайна, че всяко следващо поколение клетъчни мрежи изискват използването на нови смартфони, поддържащи технологията, за да можете да я използвате. Qualcomm вече пусна Snapdragon 855, който има вграден X50 5G модем. Този модем поддържа 5G, но има и уловка. Скоростите достигат теоретичен максимум от 5Gbps, който, както знаем, не се доближават до очакваните стандарти. Някои от китайските производители на смартфони вече започнаха да продават телефони с посочена 5G характеристика. Така например, Xiaomi предлага Mi Mix 3, като 5G телефон, но 5G мрежите няма да са налични преди средата на 2019 година. S10 на Samsung също е в процес на разработка и най-вероятно ще разчита на Snapdragon 855. Що се отнася до Apple, изглежда, че iPhone няма да е сред първите смартфони поддържащи 5G. 5G и Интернет на нещата През последните няколко години Интернет на нещата е основен обект на интерес, а 5G както изглежда ще даде тласък в развитието на технологията. 5G ще подобри възможностите за интегриране на IoT с основните мрежи. 5G работи в диапазон от честоти, който обхваща повечето честоти, на които понастоящем се разполагат локалните мрежи, както и честотите на клетъчната мрежа. 5G е много повече от клетъчна мрежа. Технологията цели да бъде „една истинска мрежа“, която може да интегрира всички безжични комуникации. Разбира се, в момента се използват и други IoT стандарти, и 5G ще интегрира някои от тях, като NB-IoT и LTE-M. Има ли вече 5G мрежи? Технически, не. 5G мрежите първо ще бъдат одобрени в средата на 2019 г. и след това ще навлязат. Въпреки това през 2018 г. някои американски доставчици започнаха да предлагат 5G мрежа. Това обаче не е нищо друго освен „умен маркетинг“. Вижте защо 5G технологията няма да е заплаха за живота на батериите на смартфоните