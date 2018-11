Google започнаха да разпространяват нов софтуерен ъпдейт до смарт часовниците с Wear OS. Новата версия се казва Wear OS H и предлага няколко подобрения, чиято цел е да удължат живота на батерията. Aктуализацията включва полезни функции като Battery Saver Mode Updates, което ще активира режима за пестене на батерията, когато се изразходва на по-малко от 10%. В този случай ще виждате единствено часа на екрана. Това означава, че ще можете да продължите да използвате смарт часовника, но без да получавате нотификации от мобилните приложения. Google са се погрижили да подобрят и работата на Body Efficiency функцията на платформата. За в бъдеще след като изминат 30 минути, в които не взаимодействате с устройството автоматично ще се стартира спящ режим, който допълнително ще пести батерията, съобщава AndroidHeadlines. Wear OS H вече поддържа Smart App Resume за всички инсталирани мобилни приложения. Другото нововъведение е Two Step Power Off, с който да изключите устройството с две кликвания. Натиснете продължително Power бутона, докато видите на екрана опциите "Power Off" или "Restart". Компанията увери, че работи в тясно сътрудничество с производителите, за да ускори разпространението на ъпдейта. Все пак ще е нужно време преди да го получат всички съвместими устройства. Oще от Digital: Най-добрите приложения за смарт часовинци с Wear OS