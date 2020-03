LG за пореден път демонстрира дизайнерското превъзходство на продуктите си с общо 19 отличия на тазгодишните Red Dot Design награди, включително и Best of the Best (Най-добрия сред най-добрите) за 65-инчовата серия OLED TV от GX Gallery (модел 65GX). Вдъхновеният от изкуството тънък телевизор, който стои плътно на стената, предлагайки нови възможности за декориране и инсталация стана Best of the Best победител в категорията за продуктов дизайн на The Red Dot. И както повечето други LG OLED 2020 телевизори, този Red Dot победител предоставя невероятно изживяване при...