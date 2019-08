Един от все по-популярните начини за „убиване“ на малко време, особено докато човек чака някого, е мобилна видеоигра. Именно те са основен фокус на новата селекция интересни приложения за Android, която AndroidPIT предлага през тази седмица. Но преди това има и нещо много практично. Share to Computer Както подсказва името на това приложение, чрез него може да се споделят файлове от телефона с компютър. Всъщност, файловете могат да се изпращат до всякакви устройства. Приложението генерира QR код, като позволява изпращането на всякакви файлове или само на текст. Софтуерът може да използва най-различни методи за връзка с устройството и не е задължително да се разчита само на WiFi или мобилен интернет. Освен това е напълно безплатен и с отворен код. Pavilion: Touch Edition Интересна игра, която съчетава в себе си изследване на нов свят и решаване на множество пъзели. Главният герой попада в странен и непознат свят, като няма никаква представа за него. Въпреки това трябва да реши загадките и да се придвижи напред, без да получава съвети или насоки. Pocket Plants: Focus Интересна игра, която се опитва да помогне на човек да намали зависимостта си от смартфона. Целта – колкото по-дълго време човек не използва телефона си, толкова повече „вода“ ще спести за неговите виртуални растения. Освен това ще може да се грижи по-добре за тях и да почиства и поддържа виртуалната си градина. Bear With Me Игра с епизодичен характер, която предлага множество интересни ситуации. Тя следва три персонажа, които трябва да решават пъзели, загадки и да разследват мистерии. Това е новата, пълна версия на играта с всички епизоди. Интерфейсът е много лесен и е на принципа „насочи и кликни“. Целта на играта не е да блести със сложен и динамичен геймплей, а да накара потребителя да се концентрира и да мисли. Doom Да, класиката Doom отново е тук. Сега тя идва и във версия за Android, която включва и доплнителната Thy Fleshy Consumed. Играта пресъздава оригиналната версия на Doom със същата графика (но с малко повече пиксели, за да изглежда прилично на дисплеи с голяма резолюция). Геймплеят също е почти същият, като е управлението е леко променено, за да може да се използва от тъчскрийн устройства по-лесно. Още от Digital: Най-добрите цени на качествени смартфони от Smartfonix